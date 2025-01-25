Фото и видео В Риге прошел марш в поддержку палестинцев

Организаторы объясняют, что цель мероприятия - потребовать приостановить действие этого соглашения, которое ежегодно пополняет бюджет Израиля на несколько миллиардов евро. Участники раздавали прохожим листовки с соответствующим посланием.

Большинство участников акции составляли молодежь и люди среднего возраста. Несколько участников марша несли как маленькие, так и большие флаги Палестины. Активисты также подготовили плакаты.

Шествие, которое началось в Верманском саду и закончилось у Министерства иностранных дел, сопровождалось лозунгами "Европа финансирует, Израиль бомбит", "Свободу, свободу Палестине!" и речевками.

Галерея: Шествие в поддержку Палестины в Риге

Около десяти полицейских следили за ходом марша. Еще трое сотрудников правоохранительных органов стояли у здания Кабинета министров, мимо которого проходили пикетчики.

Видео: Шествие в поддержку Палестины в Риге

7 октября 2023 года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Большинство жертв были мирными жителями, и лишь несколько десятков - солдатами. Террористы также захватили заложников, которых увезли в сектор Газа.

В ответ на атаку израильская армия нанесла удары по сектору Газа и провела наземную операцию, направленную на уничтожение террористической организации ХАМАС.

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