Установлена личность еще одного причастного к нападению на журналиста LTV

В пятницу полиция подтвердила, что по подозрению в нападении на журналиста в Рижском аэропорту задержала некоего гражданина Нидерландов.

В субботу правоохранители пояснили, что с этим лицом были проведены процессуальные действия и продолжается расследование уголовного дела, по которому установлена еще один предполагаемый виновник. Полиция Нидерландов подтвердила ее личность, и ведется международное сотрудничество по привлечению ее к ответственности.

В полиции отметили, что сейчас более подробных комментариев давать не могут, а сообщат, как только это будет возможно.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция Латвии задержала гражданина Нидерландов по подозрению в нападении на журналиста Латвийского телевидения (LTV) в четверг, 23 января, перед матчем футбольных клубов "Аякс" и RFS на стадионе "Даугава". Эту информацию в пятницу, 24 января, агентству LETA подтвердил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Нападение произошло на улице Тербатас. Сообщалось, что пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

Министр также сообщил, что в рамках начатых уголовных процессов Государственная полиция задействовала значительные силы и проводит масштабные контрольные мероприятия в отелях и Рижском аэропорту.

Ранее сообщалось, что фанаты нидерландского футбольного клуба "Аякс" вечером в четверг, 23 января, устроили беспорядки в центре Риги.

Возникли опасения, что петардами был поврежден памятник Свободы. Однако Национальное управление культурного наследия в пятницу, 24 января, подтвердило, что памятник Свободы не пострадал.

Тем не менее премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.

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