Двадцать человек погибли в результате взрыва в церкви в Дамаске

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что нападавший был членом организации «Исламское государство».

Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем привел в действие свой жилет со взрывчаткой.

Источник в службе безопасности, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто взорвал себя.

ИГ стояла за несколькими попытками нападения на церкви в Сирии после свержения Асада в декабре, но это первая успешная попытка, сообщил Reuters другой источник в службе безопасности.

Взрыв в церкви в Дамаске Фото: Getty Images

На кадрах телетрансляции видны следы разрушения внутри церкви, включая окровавленный пол и разбитые скамьи.