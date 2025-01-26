Победитель в очередной раз уже известен: в Беларуси проходят президентские "выборы"

70-летний Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, на этих "выборах" формально претендует уже на седьмой срок полномочий.

Европарламент (ЕП) призвал международное сообщество не признавать результаты этой имитации выборов.

В четверг Сейм Латвии также подтвердил сообщение о том, что не признает результаты так называемых выборов.

После подтасовки результатов предыдущих выборов, когда в очередной раз победителем Лукашенко был объявлен, в 2020 году всю страну охватили массовые протесты. Их жестоко подавляли. Около 65 000 человек были задержаны. Другие были вынуждены бежать из Беларуси. Правозащитники подсчитали, что в настоящее время в стране насчитывается около 1300 политзаключенных.

Теперь все наиболее влиятельные представители оппозиции находятся либо в тюрьме, либо в изгнании за рубежом. Фактически полностью уничтожены и все независимые СМИ.

Согласно подсчетам ООН, из страны по политическим причинам в общей сложности бежали около 300 000 белорусов.

Чтобы наказать режим Лукашенко за нарушения прав человека и репрессии, западные страны выступили против Минска с жесткими санкциями. Это вынудило Минск еще больше сблизиться с Москвой, и Беларусь превратилась в полный сателлит тоталитарного режима российского диктатора Владимира Путина.

В феврале 2022 года Лукашенко также передал в распоряжение Путина территорию Беларуси, которую российские войска использовали в качестве плацдарма для повторного вторжения в Украину.

В так называемых выборах не разрешили участвовать ни одному оппозиционному кандидату. Однако для демонстрации мнимой конкуренции вместе с Лукашенко разрешили участвовать четырем малоизвестным фиктивным кандидатам, которые подтвердили свою лояльность диктатору.

Однако в январе, выступая с речью в церкви, Лукашенко заявил, что Беларусь должна готовиться к правлению "следующего поколения".

Его преемником за рулем руководства страны давно считается один из трех сыновей диктатора - Николай.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!