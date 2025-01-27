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Московский журналист, переехавший в Киев: Россия следит за эстонцами, которые помогают Украине

Перевод: Каролина Вертяева
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Украинский журналист Айдер Муждабаев, предсказавший начало войны, отмечает, что его предупреждения остались без внимания, но предсказание оказалось верным.
Украинский журналист Айдер Муждабаев, предсказавший начало войны, отмечает, что его предупреждения остались без внимания, но предсказание оказалось верным. Фото: Martin Pedaja

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев предупреждает, что российские спецслужбы могут следить за гражданами Эстонии, активно использующими социальные сети "ВКонтакте" и Telegram. С журналистом, заочно осужденным в России, поговорило издание Rus.Postimees.

В Эстонии этими двумя связанными с Россией платформами пользуются десятки тысяч человек. "Они активно троллят в социальных сетях. Думаю, что ваши службы безопасности обращают на это внимание, - сказал 52-летний Муждабаев Postimees. - Сейчас ведется наблюдение и съемка военных объектов, активистов, политиков. Людей, которые связаны с помощью Украине".

Журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев за последние годы посвятил значительную часть своего времени помощи подразделениям украинской армии. Муждабаев участвовал в благотворительном вечере организации SAB UA, базирующейся в Таллинне, где состоялся аукцион и было собрано около 7000 евро для добровольческого батальона "Айдар".

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