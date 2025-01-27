Московский журналист, переехавший в Киев: Россия следит за эстонцами, которые помогают Украине

В Эстонии этими двумя связанными с Россией платформами пользуются десятки тысяч человек. "Они активно троллят в социальных сетях. Думаю, что ваши службы безопасности обращают на это внимание, - сказал 52-летний Муждабаев Postimees. - Сейчас ведется наблюдение и съемка военных объектов, активистов, политиков. Людей, которые связаны с помощью Украине".