Забывая 2020-й. Как в Беларуси снова выбирали Лукашенко президентом

"Я думаю, что одно из самых подходящих определений того, что происходит сегодня в Беларуси, — издевательство. Издевательство над процедурой выборов, над самой идеей выборов, над белорусским народом и международной общественностью, — заявила Тихановская на марше. — Мы уже сказали этому свое твердое "нет" четыре года назад и сегодня в ответ на эту клоунаду можем только повторить".

В 2024 году Александр Лукашенко в несколько приемов помиловал 293 человека, осужденных по политическим статьям, а пропагандисты впервые за годы показали сидящих в тюрьме экс-кандидата в президенты-2020 Виктора Бабарико и Колесникову (они, как и другие реальные лидеры оппозиции, помилованы не были).

Впрочем, это двустороннее движение: политические процессы в Беларуси идут и через 4,5 года после массовых протестов. В пятницу, 24 января, в список "террористов и экстремистов" включили еще 21 человека, в том числе высмеивающего Лукашенко стендапера Славу Комиссаренко.

Риторика самого Лукашенко в последние месяцы больше направлена на "внешнего врага", который якобы претендует на часть Беларуси и на Россию, которая в этом случае непременно поможет.

Политический аналитик Рыгор Астапеня говорит Би-би-си, что люди устали от Лукашенко, они все равно хотят политических изменений, улучшения качества жизни. А при Лукашенко есть чувство застоя. Сейчас изменения невозможны, и это демотивирует людей, никто ни в чем не хочет участвовать.