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Ежегодно на две тысячи доноров больше. Почему же крови так драматически не хватает?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Донорская кровь
Донорская кровь Фото: Shutterstock

Часть жителей Латвии в конце года жила в режиме выходных. Праздничные дни выпали так, что свободных дней было слишком много - по крайней мере, так показалось медикам. Так как в конце декабря обе крупнейшие латвийские больницы оперировали хронических пациентов. В связи с этим плановые операции были передвинуты на более позднее время. Еще о других причинах, почему именно сейчас не хватает доноров крови, рассказывает реаниматолог-анестезиолог больницы Страдиня Эва Стрике и руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы Алексей Вишняков.

Очень много крови нужно больным онкологией и гематологией, которых в Восточной больнице очень много. У раковых пациентов часто развивается малокровие, что может быть как побочным эффектом химиотерапии, так и выражением самой болезни. "Очень часто они попадают к нам в неотложном порядке с критически низкими цифрами", - рассказывает врач.

С местами жертвования крови жители могут ознакомиться на сайте центра www.vadc.lv.

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