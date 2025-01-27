Ежегодно на две тысячи доноров больше. Почему же крови так драматически не хватает?

Часть жителей Латвии в конце года жила в режиме выходных. Праздничные дни выпали так, что свободных дней было слишком много - по крайней мере, так показалось медикам. Так как в конце декабря обе крупнейшие латвийские больницы оперировали хронических пациентов. В связи с этим плановые операции были передвинуты на более позднее время. Еще о других причинах, почему именно сейчас не хватает доноров крови, рассказывает реаниматолог-анестезиолог больницы Страдиня Эва Стрике и руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы Алексей Вишняков.