«Сейчас мы изучаем историю других стран, перешедших от диктатуры к демократии. Все разные. Не бывает двух одинаковых сценариев. Но в этот момент мы должны быть намного сильнее режима Лукашенко. И конечно, люди в стране должны вдохновиться этим моментом и одним сильным кулаком пойти против режима», — цитирует ее слова издание «Зеркало».

Белорусские политические аналитики сходятся в том, что главная задача нового срока Лукашенко — удержание собственной власти.

«Скорее всего, Лукашенко будет держаться за власть до последней физической возможности. Он не видит в окружении человека с такой же стальной волей. Да и если найдешь такого — еще вопрос, на что эта воля будет направлена. Вот [первый президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев тоже думал, что подобрал надежного сменщика, а тот оставил старика с носом», — пишет Класковский.

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«Я думаю, что в следующий президентский срок Александр Лукашенко будет фокусироваться на собственной безопасности и, как следствие, на удержание власти, на диверсификации рисков и попытках налаживания отношений с Западом и участия в переговорах по Украине», — говорит Би-би-си белорусский юрист Илья Салей.