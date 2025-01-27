В ночь на 27 января ЦИК Беларуси объявил предварительные итоги президентских выборов. Александр Лукашенко набрал на них 87,6% голосов, установив рекорд за все свои 30 лет пребывания у власти. Аналитики сходятся, что главной задачей его седьмого срока будет удержание власти — в первую очередь, а также торги с Европой: освобождение политзаключенных в обмен на то, чтобы участвовать в глобальных политических процессах, например, переговорах о завершении войны между Россией и Украиной.
Согласно предварительным данным ЦИК Беларуси (окончательные результаты назовут 3 февраля), Лукашенко набрал 87,6% голосов, против всех проголосовали 3,6% избирателей. Среди соперников Лукашенко больше всех голосов — 3,21% набрал лидер партии коммунистов Сергей Сыранков, который и сам призывал голосовать за действующего главу государства.
Лукашенко неизменно побеждал на выборах президента Беларуси шесть раз с 1994 года. До этого его рекордный результат — 83,4% в 2015 году (страны Запада в XXI веке результаты выборов не признавали, не считая их честными).
Заявление о нелегитимности прошедших выборов Евросоюз подготовил и в этот раз. Однако, пишет журналист «Радио Свобода» (признано в России «иноагентом») Рикард Йозвяк, его заблокировали представители Венгрии.
Белорусская оппозиция в эмиграции даже не столько не признает результаты выборов 2025 года, сколько вообще отказывается называть их этим словом. Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская надеется, что позиции Лукашенко могут ослабнуть после окончания войны России и Украины или из-за экономических проблем внутри самой Беларуси.
Нельзя, по ее словам, исключать и фактор внезапности, связанный, например, со здоровьем 70-летнего Лукашенко.
«Сейчас мы изучаем историю других стран, перешедших от диктатуры к демократии. Все разные. Не бывает двух одинаковых сценариев. Но в этот момент мы должны быть намного сильнее режима Лукашенко. И конечно, люди в стране должны вдохновиться этим моментом и одним сильным кулаком пойти против режима», — цитирует ее слова издание «Зеркало».
Белорусские политические аналитики сходятся в том, что главная задача нового срока Лукашенко — удержание собственной власти.
«Скорее всего, Лукашенко будет держаться за власть до последней физической возможности. Он не видит в окружении человека с такой же стальной волей. Да и если найдешь такого — еще вопрос, на что эта воля будет направлена. Вот [первый президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев тоже думал, что подобрал надежного сменщика, а тот оставил старика с носом», — пишет Класковский.
«Я думаю, что в следующий президентский срок Александр Лукашенко будет фокусироваться на собственной безопасности и, как следствие, на удержание власти, на диверсификации рисков и попытках налаживания отношений с Западом и участия в переговорах по Украине», — говорит Би-би-си белорусский юрист Илья Салей.
Собеседники Би-би-си сходятся в том, что в течение своего седьмого срока Лукашенко будет избегать конфронтаций со странами Запада. Он уже помиловал почти триста политических заключенных, а также в течение осени белорусские медиа показали экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и экс-главу его штаба Марию Колесникову, о которых не было слышно более года минимум.
«Я не думаю, что это следует называть оттепелью, но освобождение политических заключенных, скорее всего будет продолжаться, — говорит политический аналитик Рыгор Остапенко. — Скорее всего, мы среди тех, кто выйдет на свободу, мы увидим людей, которые наиболее важны для стран Запада. У режима Лукашенко есть потребность каким-то образом [их] заинтересовать. Ну и, наверное, освобождение политических заключенных это самый простой путь».
Все опрошенные Би-би-си эксперты уверены, что Лукашенко захочет сыграть и роль посредника между Россией и странами Запада в окончании российско-украинской войны — даже несмотря на то, что часть атак в феврале 2022 года Россия провела с территории Беларуси.
«На Западе распространено мнение, что Лукашенко это марионетка Путина. У него нет никакой политической субъектности. А тут вот он показывает, что видите, я какие-то жесты [освобождение политзаключенных] делаю вам навстречу, и давайте поторгуемся, — согласен Александр Класковский. — Например, большие надежды Лукашенко, видимо, связывает с приходом к власти Дональда Трампа, он просто рассыпался в комплиментах. Лукашенко, я думаю, рассчитывает на то, что у Трампа репутация человека достаточно чуждого демократическим ценностям, бизнесмена, у которого любимое слово — сделка».