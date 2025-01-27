12 августа на сцене руин замка Сигулды выступит австралийский музыкант Ник Кейв. К нему также присоединится Колин Гринвуд из Radiohead.
Ник Кейв в августе выступит в Сигулде
"Настоящее удовольствие и гордость принимать Ника Кейва за фортепиано и басиста Radiohead Колина Гринвуда в волшебной атмосфере руин Сигулдского замка, которые обещают особое выступление, полное эмоций, настроения и трансцендентности, которое охватит обширную и долгую карьеру Кейва", - сообщают организаторы мероприятия.
Это будет единственное выступление Кейва в странах Балтии. Билеты можно приобрести во всей сети Bilešu servis, начиная с 10 утра 31 января.
Ник Кейв, пожалуй, наиболее известен как солист и автор песен Nick Cave & The Bad Seeds, но его творческие достижения столь же разнообразны, сколь и плодовиты. За свою творческую карьеру, охватывающую более четырех десятилетий, Кейв проявил себя в таких разнообразных художественных дисциплинах, как сольный и совместный музыкант, кинокомпозитор, писатель, сценарист и автор своего еженедельного блога The Red Hand Files, а совсем недавно - как художник по керамике.
"Мне не терпится представить эту программу публике в сопровождении великого Колина Гринвуда. Для меня большая честь делиться песнями таким образом - урезанными и неприукрашенными, раскрывающими их истинную суть", - рассказывает сам Ник Кейв.
Сотрудничество басиста Radiohead Колина Гринвуда и Ника Кейва началось в 2022 году, когда первый присоединился к Кейву и Уоррену Эллису в австралийской части их тура. В сентябре 2023 года последовала серия концертов Кейва в Северной Америке. В прошлом году Гринвуд играл на бас-гитаре на альбоме The Bad Seeds Wild God и заменял первоначального басиста группы Мартина Кейси во время его болезни.
Помимо музыки, Колин Гринвуд увлечен фотографией, и одним из его достижений для широкой публики является книга How to Disappear: A Portrait of Radiohead, опубликованная осенью 2024 года и включающая в себя проекты его товарищей по группе в период с 2003 по 2016 год.
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