Ник Кейв в августе выступит в Сигулде

Сотрудничество басиста Radiohead Колина Гринвуда и Ника Кейва началось в 2022 году, когда первый присоединился к Кейву и Уоррену Эллису в австралийской части их тура. В сентябре 2023 года последовала серия концертов Кейва в Северной Америке. В прошлом году Гринвуд играл на бас-гитаре на альбоме The Bad Seeds Wild God и заменял первоначального басиста группы Мартина Кейси во время его болезни.

Помимо музыки, Колин Гринвуд увлечен фотографией, и одним из его достижений для широкой публики является книга How to Disappear: A Portrait of Radiohead, опубликованная осенью 2024 года и включающая в себя проекты его товарищей по группе в период с 2003 по 2016 год.