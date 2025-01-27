Ник Кейв в августе выступит в Сигулде

"Настоящее удовольствие и гордость принимать Ника Кейва за фортепиано и басиста Radiohead Колина Гринвуда в волшебной атмосфере руин Сигулдского замка, которые обещают особое выступление, полное эмоций, настроения и трансцендентности, которое охватит обширную и долгую карьеру Кейва", - сообщают организаторы мероприятия.

Ник Кейв, пожалуй, наиболее известен как солист и автор песен Nick Cave & The Bad Seeds, но его творческие достижения столь же разнообразны, сколь и плодовиты. За свою творческую карьеру, охватывающую более четырех десятилетий, Кейв проявил себя в таких разнообразных художественных дисциплинах, как сольный и совместный музыкант, кинокомпозитор, писатель, сценарист и автор своего еженедельного блога The Red Hand Files, а совсем недавно - как художник по керамике.