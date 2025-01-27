8 февраля зрителей Латвийского национального театра оперы и балета ждут незабываемые впечатления - сольный концерт одной из самых выдающихся оперных певиц современности, трехкратной обладательницы премии "Грэмми" Джойс Дидонато, сообщили организаторы.
Оперная дива Джойс Дидонато возвращается в Латвию с сольным концертом
Джойс Дидонато, получившая образование в Академии вокальных искусств в Филадельфии, на данный момент является одной из самых востребованных певиц в мире.
"Меццо-сопрано, которую критики и слушатели хвалят за волшебный чарующий голос и великолепное исполнительское искусство, возвращается в Латвию после небольшого перерыва. В 2023 году она выступала в Юрмале, в концертном зале Дзинтари, причем, к своему выступлению она привлекла и талантливых латвийских детей, которые вышли с ней на сцену. Этот концерт станет еще одной возможностью услышать одну из самых ярких звезд мировой оперной музыки в живом исполнении прямо здесь, в Риге", - говорит организатор концерта, руководитель Wintour Group Евгений Винтур.
Ее карьерный путь ознаменовался блестящим успехом на сценах самых престижных оперных театров - Метрополитен-опера в Нью-Йорке, "Ла Скала" в Милане и Королевской оперы в Ковент-Гардене в Лондоне. Дидонато считается одной из величайших интерпретаторов музыки всех времен, очаровывая безупречной техникой и глубоко эмоциональным исполнением.
Критик The New York Times сказал о ее роли в "Ла Донне дель Лаго" Россини: "Хорошо, что сцена была так ярко освещена для триумфального исполнения г-жой Дидонато "Танти Аффетти". Эта постановка не только добавила важную оперу Россини в репертуар Метрополитен-опера, но и дала тем, кто только слышал, как она пела эту арию, шанс прочувствовать предшествовавшую ей длинную оперу".
Издание New York Classical Review написало, что "любителям оперы следует поспешить послушать выступление Джойс Дидонато".
В обзоре Huffington Post признает, что "в вокальном плане она находится на пике своего мастерства. Технически она меццо-сопрано, но ее диапазон легко позволяет ей петь партии сопрано".
Программа рижского концерта обещает настоящий праздник любителям классической музыки. В него вошли как известные, так и малоизвестные шедевры:
- Клод Дебюсси - "Песни Билитис";
- Альма Малер - "Пять песен";
- Йозеф Гайдн - "Ариадна на Наксосе";
- Джейк Хегги - "Камилла Клодель. В огне".
Эти композиции, наполненные нюансами разных эпох и культур, раскрывают способность Джойс Дидонато удивлять универсальностью и совершенством и не оставит равнодушным ни одного ценителя вокальной музыки.
Джойс Дидонато - не только обладательница множества престижных наград, она исполнительница с богатой дискографией, регулярно получающая самые высокие оценки критиков. Каждый ее концерт - событие, которое нельзя пропустить.
"Вечер 8 февраля в Латвийской национальной опере и балете будет незабываемым. Независимо от того, являетесь ли вы опытным ценителем классической музыки или хотите испытать что-то по-настоящему особенное, этот концерт - прекрасная возможность узнать, что такое вершина истинного оперного мастерства", - обещает организатор концерта Евгений Винтур.
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