Оперная дива Джойс Дидонато возвращается в Латвию с сольным концертом

Джойс Дидонато, получившая образование в Академии вокальных искусств в Филадельфии, на данный момент является одной из самых востребованных певиц в мире.

"Меццо-сопрано, которую критики и слушатели хвалят за волшебный чарующий голос и великолепное исполнительское искусство, возвращается в Латвию после небольшого перерыва. В 2023 году она выступала в Юрмале, в концертном зале Дзинтари, причем, к своему выступлению она привлекла и талантливых латвийских детей, которые вышли с ней на сцену. Этот концерт станет еще одной возможностью услышать одну из самых ярких звезд мировой оперной музыки в живом исполнении прямо здесь, в Риге", - говорит организатор концерта, руководитель Wintour Group Евгений Винтур.

Ее карьерный путь ознаменовался блестящим успехом на сценах самых престижных оперных театров - Метрополитен-опера в Нью-Йорке, "Ла Скала" в Милане и Королевской оперы в Ковент-Гардене в Лондоне. Дидонато считается одной из величайших интерпретаторов музыки всех времен, очаровывая безупречной техникой и глубоко эмоциональным исполнением.