Коптеры, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля, стали открытием на поле боя в Украине в 2024 году. Счет их применению идет уже на тысячи с обеих сторон. Основное преимущество дронов на оптоволокне — ни у кого нет эффективного инструмента, чтобы защититься от них.
Дроны на оптоволокне: идеальное ли это оружие и можно ли с ним бороться
(Это перевод статьи Олега Черныша. Прочитать ее оригинал на украинском языке можно на сайте Украинской службы Би-би-си.)
Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал оптоволоконные дроны огромной проблемой для ВСУ.
«В следующем [2025-м] году будем все вместе искать логическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов», — сказал он.
В чем же сложность решения? Проблема в том, что в отличие от «стандартных» FPV-дронов оптоволоконные не используют радиоволны, а значит, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.
Три года полномасштабной войны усилия разработчиков были сосредоточены на совершенствовании систем РЭБ, но теперь им надо искать решения по другим направлениям.
Этой задачей сейчас озабочены как украинские, так и российские инженеры. Вопрос только в том, кто окажется быстрее и какое решение найдет.
Параллельно идет усовершенствование самих квадрокоптеров: им увеличивают дальность полета и полезную нагрузку, устанавливают тепловизоры. Они становятся еще опаснее.
Но для начала стоит разобраться, действительно ли оптоволоконные дроны стали идеальным оружием на поле боя?
Оптоволокно: пока ограниченное применение
Несмотря на то, что первые разработки БПЛА на оптоволокне украинские изобретатели публично представили еще в 2023 году, первыми поняли практическую пользу и запустили такие дроны в серийное производство россияне.
Это произошло в конце лета — начале осени 2024 года. Тогда неуязвимые дроны «на ниточке» начали атаковать украинскую бронетехнику в Курской области.
А уже через несколько недель такие FPV появились на Донецком и Запорожском направлениях. Сейчас результаты их действия можно увидеть и на Херсонском, Харьковском и Купянском участках фронта.
Украина поняла, что надо догонять противника. В конце года украинские производители стали разрабатывать оптоволоконные модели и поставлять их на фронт. Сейчас этим одновременно занимаются около 25 команд разработчиков.
В конце декабря Генштаб ВСУ сообщил о завершении испытаний беспилотников на оптоволоконной связи. В начале 2025 года Минобороны провело демонстрационные показы украинских разработок, заявив, что в ближайшее время такие БПЛА будут кодифицированы и приняты на вооружение.
А пока подразделения ВСУ на поле боя вынуждены полагаться на небольшие партии волонтерских оптоволоконных дронов. Они, разумеется, поставляются на фронт не в промышленных масштабах.
«За счет средств украинских граждан, бизнеса, волонтерских организаций и фондов мы получили лимитированное количество дронов на оптоволокне и уже начали их применять», — подтвердил Украинской службе Би-би-си командир батальона «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.
Однако, говорит он, в ближайшее время должна начаться поставка таких FPV от минобороны, а значит, прогнозирует комбат, ориентировочно в марте большое количество подразделений ВСУ получит «определенное количество» оптоволоконных дронов от государства.
«При устойчивой динамике госконтрактов в рамках различных программ мы можем сказать, что удастся минимально насытить Силы обороны [оптоволоконными БПЛА] к началу лета. Осенью 2025 года они будут применяться равнозначно по количеству, как и обычные дроны», — считает офицер.
Неочевидные проблемы оптоволоконных БПЛА
Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.
Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.
Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
Основные недостатки оптоволоконных БПЛА также известны.
Это, во-первых, малый радиус действия, обычно до 10 км. Катушка именно такого размера по габаритам и весу чаще всего монтируется на квадрокоптер.
Дело в том, что чем больше катушка, тем она тяжелее и, соответственно, остается меньше места для боевой части.
«Чем больше разматывается проволока, тем труднее управлять дроном, потому что появляется парусность», — говорит Федоренко.
Также оператор всегда должен помнить, что хотя оптоволоконная нить достаточно прочна на разрыв, она ломкая на изгиб. Надо делать плавные маневры, чтобы не порезать её винтами или не перекрутить в узел.
Опытный оператор БПЛА с позывным «Санта», служащий в отдельном отряде спецназначения «Тайфун» Нацгвардии, обращает внимание на другие проблемы с оптоволоконными дронами, неочевидные на первый взгляд.
По его словам, украинские производители таких беспилотников пошли разными путями. Одни закупают готовые катушки оптоволокна из Китая. Они тяжелые, а волокно у них часто слипается, что приводит к разрывам.
Эти катушки подключают через конверторы: с одной стороны к полетному контроллеру дрона, с другой — к обычным модулям видеопередатчика и приемника сигналов управления.
В такой конфигурации оптоволоконная связь с дроном работает, но наличие беспроводной передачи у оператора снижает надежность связи, а радиосигнал демаскирует позицию оператора.
«Ты сидишь на позиции и транслируешь радиосигнал. Системы РЭР (радиоэлектронной разведки — Би-би-си) могут тебя засечь. То есть твой, пусть и маломощный, но находящийся возле тебя видеопередатчик», — говорит «Санта».
Так противник может выявить позицию пилота и уничтожить ее.
Есть еще недостаток. Если собирать отдельно катушку и боевую часть, получается массивная конструкция, в результате чего дрон становится габаритным, неповоротливым, его тяжело отцентровать, что приводит к проблемам управления.
Еще одна особенность оптоволоконных дронов — высокие требования к квалификации пилотов. Учитывая стоимость таких БПЛА, много на них не потренируешься.
По словам «Санты», тонкое и почти прозрачное оптоволокно при определенных условиях становится достаточно заметным на поле боя. И дело даже не в том, что солдаты часто цепляются ногами за паутины таких нитей, уже опутавших отдельные участки фронта, например, у Покровска.
«Эта оптоволоконная волосина действительно заметна с неба. Она блестит на солнце, когда стоит мороз, на нее оседает иней, поэтому ее видно на фоне ландшафта. Неопытные пилоты могут не знать этого и не менять позицию. Соответственно, противник может легко ее вычислить по следам оптоволокна», — отмечает украинский военный.
Решение проблем
Но у этих проблем есть решение.
Что касается заметности волокна, то «Санта» советует пилотам после использования дрона попытаться смотать как можно больше нити и не оставлять ее возле своей позиции.
Проблемы с китайскими катушками и намоткой решаются производством их в самой Украине.
Это уже делают некоторые украинские производители, которые закупают только оптоволокно, а катушки собирают и наматывают сами.
«Их технология намотки позволяет оптоволокну настолько легко идти, как будто оно просто висит в воздухе — никаких дерганий и торможений, никаких проблем с замерзанием», — говорит «Санта».
К тому же украинские разработчики отказываются от стандартной схемы подключения модулей. В их версии функции VTX, RX и TX модулей (передатчики видео, входящего и выходящего сигнала) выполняет мини-компьютер, имеющий прямое кабельное соединение с аппаратурой управления и FPV-очками оператора. В таком варианте место работы оператора не распространяет радиосигнал, и связь более надежна и стабильна.
А еще украинские производители додумались монтировать боевую часть прямо в катушку, что упрощает ее монтаж и использование.
Разработчики реализуют свой проект не как дрон, а как оборудование для БПЛА, то есть его можно установить на любой квадрокоптер соответствующего размера, уже имеющегося на вооружении.
Боевое применение и противодействие
Россияне активно выкладывают видео атак своих оптодронов. Целями становятся бронемашины, танки и другая техника ВСУ.
Такие FPV залетают в открытые окна или двери машин и построек, а также атакуют фактически с земли, а не с неба. Это связано с тем, что оптоволокна БПЛА не привязаны к радиогоризонту, а значит, дроны могут летать буквально в двух-трех метрах от земли.
Командир 414-й отдельной бригады БПЛА Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») приводит пример, как российские оптодроны летают по улицам Покровска в поисках цели.
«У нас есть видео с телефонов пленных, где видно, что они летают низко, заглядывают в передвигающиеся транспортные средства, чтобы понять — военные в них сидят или не военные», — рассказывает он.
Что касается украинской тактики использования БПЛА на оптоволокне, то «Мадьяр» говорит об этих дронах как о средстве остановки российских штурмов.
«Когда противник планирует механизированный штурм, выходят 5-10 единиц техники, которые оснащены РЭБом, плюс включается широкополосная система РЭБ, чтобы подавить все сигналы, положить все управление, чтобы не допустить атаку нашими дронами по движущейся колонне. В таких условиях дроны на оптоволокне работают безупречно, обычные дроны отдыхают».
По данным комбрига, тысячи оптоволоконных БПЛА подразделению хватает примерно на месяц.
Как с ними бороться? Опрошенные Украинской службой Би-би-си военные говорят, что на данный момент нет другого способа, кроме как спрятаться или попытаться сбить дрон из дробовика.
«Скрытое перемещение и максимальное укрепление и маскировка локаций, позиций и автотранспорта — это прописные истины для противодействия дронам», — говорит командир батальона «Ахиллес».
Специалист по системам РЭБ и связи, председатель «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») отмечает, что в вопросе противодействия оптоволоконным дронам есть два момента: обнаружение и уничтожение.
Эксперт считает перспективной идеей выявлять такие БПЛА с помощью обыкновенного автомобильного радара. Это сенсорное устройство в машине, которое помогает водителю парковаться, избегать препятствий, использовать круиз-контроль. Есть модели, работающие на дистанции до 100 м и на частотах 76-77 ГГц.
«Есть несколько таких радаров, все они отличаются дальностью работы и углом раскрытия диаграммы по двум осям. Конечно, все это требует проверки и большого объема работ», — отмечает «Флэш».
На выходе украинские инженеры могут получить сенсорное устройство, которое обнаруживает и дает целеуказание на летящий дрон. Затем его можно уничтожить, например, с помощью автоматизированной турели.
Но пока что все это — планы, которые неизвестно как проявят себя в реальных условиях на поле боя.
Может ли «неуязвимая» оптика в ближайшее время полностью заменить обычные FPV?
«Нет, оптика не может полностью заменить классические схемы управления FPV. Потому что это лишь один из вариантов использования, который имеет как преимущества, так и недостатки, и должен использоваться в соответствии с целями и задачами. Она не заменит обычную FPV-шку, которая дает свободу полета», — считает оператор БПЛА «Санта».