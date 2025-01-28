Дроны на оптоволокне: идеальное ли это оружие и можно ли с ним бороться

По его словам, украинские производители таких беспилотников пошли разными путями. Одни закупают готовые катушки оптоволокна из Китая. Они тяжелые, а волокно у них часто слипается, что приводит к разрывам.

Эти катушки подключают через конверторы: с одной стороны к полетному контроллеру дрона, с другой — к обычным модулям видеопередатчика и приемника сигналов управления.

Оптоволоконная нить Фото: Минобороны Украины

В такой конфигурации оптоволоконная связь с дроном работает, но наличие беспроводной передачи у оператора снижает надежность связи, а радиосигнал демаскирует позицию оператора.

«Ты сидишь на позиции и транслируешь радиосигнал. Системы РЭР (радиоэлектронной разведки — Би-би-си) могут тебя засечь. То есть твой, пусть и маломощный, но находящийся возле тебя видеопередатчик», — говорит «Санта».

Так противник может выявить позицию пилота и уничтожить ее.

Есть еще недостаток. Если собирать отдельно катушку и боевую часть, получается массивная конструкция, в результате чего дрон становится габаритным, неповоротливым, его тяжело отцентровать, что приводит к проблемам управления.

Еще одна особенность оптоволоконных дронов — высокие требования к квалификации пилотов. Учитывая стоимость таких БПЛА, много на них не потренируешься.

По словам «Санты», тонкое и почти прозрачное оптоволокно при определенных условиях становится достаточно заметным на поле боя. И дело даже не в том, что солдаты часто цепляются ногами за паутины таких нитей, уже опутавших отдельные участки фронта, например, у Покровска.