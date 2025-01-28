Дания вложит внушительные средства в безопасность Арктики

Это заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о планах "приобрести Гренландию". Тогда он заявил, что эта автономная территория Дании необходима для обеспечения международной безопасности.

Гренландия, богатая минеральными ресурсами, привлекает внимание на фоне таяния льдов в Арктике. Открытие новых морских путей вокруг острова усиливает ее стратегическое значение.

"Нам следует учитывать, что в Арктике и на севере Атлантики существуют серькзные вызовы в сфере безопасности и обороны", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

На этой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетит Берлин, Париж и Брюссель. Она намерена укрепить "европейское единство" по вопросу Гренландии.

"Европа сталкивается с тяжелой ситуацией: на континенте идет война, и мы переживаем изменения в геополитической реальности. В такие моменты единство крайне важно", - подчеркнула Фредериксен.

Премьер-министр уточнила, что планирует встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

"Дания - небольшая страна, но у нее есть сильные союзники. Мы являемся частью мощного европейского сообщества, где только совместными усилиями можно противостоять вызовам", - заключила она.

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