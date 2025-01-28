22 школы могут получить статус "доступных"

Согласно данным Государственной информационной системы образования, на 1 сентября 2024 года в каждом блоке классов этих учебных заведений обеспечено минимальное количество учащихся.

Начиная со следующего учебного года планируется присвоить этот статус также Дигнайской основной школе в Екабпилсском крае и Прейльской государственной гимназии в Прейльском крае.

IZM отмечает, что количество школ с этим статусом может измениться. Самоуправления могут принимать решения о структуре школьной сети и обосновывать их при согласовании с министерством.

Новая модель финансирования "Программа в школе" предусматривает, что государственные целевые дотации в полном объеме будут выделяться только тем самоуправлениям, которые оптимизировали свою школьную сеть.

При формировании сети учебных заведений ключевым критерием по-прежнему останется количество учеников.

Реформа должна вступить в силу с 1 сентября этого года, однако в текущем бюджете и на последующие периоды средства на ее реализацию не предусмотрены.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!