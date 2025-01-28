Статус "доступных школ" может быть присвоен 22 учебным заведениям. Однако их количество может измениться после того, как самоуправления примут решения о структуре школьной сети, выяснило агентство LETA в Министерстве образования и науки (IZM).
22 школы могут получить статус "доступных"
"Доступными школами" планируется объявлять те, которые формально не соответствуют установленным критериям, но чья деятельность необходима, чтобы учащимся не приходилось преодолевать чрезмерно большие расстояния. Этот статус школам смогут присваивать совместно IZM и конкретное самоуправление.
Учебные заведения со статусом "доступной школы" обязаны обеспечить минимальное количество учеников: в параллелях 1-3-х, 4-6-х и 7-9-х классов должно быть не менее 15 учащихся в каждой, а в параллели 10-12-х классов - не менее 30.
В Курземе предлагается присвоить этот статус семи школам: Айзпутской, Дундагской, Энгурской, Ницской и Ройской средним школам, а также Павилостской основной школе и Вайнедской средней школе.
В Видземе статус может быть присвоен пяти школам: Гулбенской краевой средней школе, Руйиенской средней школе, Салацгривской средней школе, Смилтенской средней школе и Валкской гимназии имени Яниса Цимзе.
В Земгале аналогичный статус предложено предоставить четырем школам: Ауцской средней школе, основной школе Маззалве, Скайсткалнской средней школе и Виеситской средней школе.
В Латгале статус "доступной школы" могут получить Дагдская и Вилякская средние школы, а также Тилжская основная школа.
Согласно данным Государственной информационной системы образования, на 1 сентября 2024 года в каждом блоке классов этих учебных заведений обеспечено минимальное количество учащихся.
Начиная со следующего учебного года планируется присвоить этот статус также Дигнайской основной школе в Екабпилсском крае и Прейльской государственной гимназии в Прейльском крае.
IZM отмечает, что количество школ с этим статусом может измениться. Самоуправления могут принимать решения о структуре школьной сети и обосновывать их при согласовании с министерством.
Новая модель финансирования "Программа в школе" предусматривает, что государственные целевые дотации в полном объеме будут выделяться только тем самоуправлениям, которые оптимизировали свою школьную сеть.
При формировании сети учебных заведений ключевым критерием по-прежнему останется количество учеников.
Реформа должна вступить в силу с 1 сентября этого года, однако в текущем бюджете и на последующие периоды средства на ее реализацию не предусмотрены.
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