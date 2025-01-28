Государственная канцелярия опубликовала данные опроса, согласно которым 61,7% жителей Латвии согласны поддерживать Украину до ее победы в войне против России.
Для сравнения: в июне 2024 года такую готовность выражали 50,7%, а в сентябре - 53,8%. Таким образом, с июня доля сторонников увеличилась на 11%.
Опрос показал, что 64,2% населения Латвии желают победы Украины. В июне этот показатель составлял 59,2%, а в сентябре - 60,6%. Прирост с июня составил почти 5%.
Кроме того, возросло число тех, кто верит в способность Украины одержать верх в войне. Если в июне 2024 года об этом говорили 47,7% респондентов, а в сентябре - 48,9%, то к концу года убежденность достигла 51,5%.
Доля жителей, уверенных, что помощь Украине защищает Латвию от войны, также выросла. Сейчас эту позицию разделяют 64,2% респондентов. В июне прошлого года таких было 51,7%, а в сентябре - 53,3%. Прирост с июня составил 12,5%.
Аналогичная динамика наблюдается и в отношении защиты Европейского союза. В июне 50% респондентов считали, что помощь Украине помогает обезопасить ЕС, а к концу года эта доля выросла до 60,3%.
На фоне войны усилилась поддержка вступления Украины в Европейский союз. В конце 2024 года 48,3% опрошенных поддерживали эту идею, в то время как в июне она находила отклик у 44,4%.
Кроме того, почти половина респондентов (48,2%) согласны терпеть рост цен, лишь бы остановить войну. Для сравнения: в июне этот показатель составлял 37,9%, а в сентябре снизился до 36,2%.
Несмотря на то, что 24 февраля исполнится три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, к концу года уменьшилось число латвийцев, уставших от новостей о войне.
В июне усталость выражали 40,9%, в сентябре - 46,9%, но к концу года этот показатель упал до 38%.
Интерес к событиям в Украине остается высоким: 37,9% респондентов назвали войну в Украине главной темой, которая их волнует.
Опрос по поручению Государственной канцелярии проводила компания Berg Research с 15 октября по 24 ноября 2024 года. В исследовании приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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