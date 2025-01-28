Для сравнения: в июне 2024 года такую готовность выражали 50,7%, а в сентябре - 53,8%. Таким образом, с июня доля сторонников увеличилась на 11%.

Опрос показал, что 64,2% населения Латвии желают победы Украины. В июне этот показатель составлял 59,2%, а в сентябре - 60,6%. Прирост с июня составил почти 5%.

Кроме того, возросло число тех, кто верит в способность Украины одержать верх в войне. Если в июне 2024 года об этом говорили 47,7% респондентов, а в сентябре - 48,9%, то к концу года убежденность достигла 51,5%.

Доля жителей, уверенных, что помощь Украине защищает Латвию от войны, также выросла. Сейчас эту позицию разделяют 64,2% респондентов. В июне прошлого года таких было 51,7%, а в сентябре - 53,3%. Прирост с июня составил 12,5%.

Аналогичная динамика наблюдается и в отношении защиты Европейского союза. В июне 50% респондентов считали, что помощь Украине помогает обезопасить ЕС, а к концу года эта доля выросла до 60,3%.