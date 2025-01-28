Сегодня был вынесен приговор отцу и мачехе семилетней Юстине - они получили суровые тюремные сроки. Кроме того, мы узнали, что делать, если нужно срочно снять сходу крупную сумму денег, а Латвийская ассоциация страховщиков рассказала, какие машины в нашей стране угоняют чаще всего. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 28 января.
Главное за 28 января ⟩ Сроки для отца и мачехи юной Юстине, как обналичить большую сумму и какие машины угоняют в Латвии
Новости Латвии:
Бывают ситуации, когда человеку срочно нужны наличные деньги, и отнюдь не пара сотен евро. Однако снять сходу крупную сумму не так-то просто: существуют различные ограничения, комиссионная плата, особые правила для заказа в банковских филиалах. А еще имеется суровое налоговое законодательство и противодействие отмыванию средств, нажитых преступных путем: при превышении определенных лимитов можно "попасть на карандаш" к ответственным учреждениям, в том числе и к Службе финансовой разведки. Как быть жителям? TVNET+ разобрался в вопросе.
Латгальский районный суд приговорил отца семилетней Юстине, Владимира Рейникова, к 20 годам лишения свободы, а ее мачеху, Сандру Рейникову, - к 17 годам заключения. Об этом сообщает портал lsm.lv.
В Риге отменили заключительное мероприятие проекта по интеграции украинских беженцев из-за приостановки финансируемых США программ поддержки. Об этом агентству LETA сообщили в самоуправлении.
В прошлом году количество угонов застрахованных автомобилей сократилось по сравнению с предыдущим годом, продолжая позитивную тенденцию последних лет. По данным Латвийской ассоциации страховщиков (LAA), в 2024 году угнали 29 машин, что на 43% меньше, чем годом ранее, когда в руки злоумышленников попал 51 автомобиль. Это заметное улучшение, особенно если вспомнить, что еще 10 лет назад - в 2014 году - число угнанных машин достигало 266.
По-прежнему большинство безработных в Латвии обладают средним профессиональным образованием и находятся в возрастной группе старше 50 лет. Это свидетельствует о том, что эти люди долгое время работали, опираясь на давно полученные навыки. Однако их компетенций уже недостаточно или они не соответствуют современным требованиям рынка труда. Об этом в интервью программе "900 секунд" Латвийского телевидения заявила директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.
За рубежом:
До выхода Латвии, Литвы и Эстонии из российской электросети и присоединения к европейской осталось всего две с половиной недели (на момент написания статьи. - Прим. ред.). Руководство Эстонии, Elering и спасатели делятся инструкциями, какие шаги следует предпринять жителям, сообщает Rus.Postimees.
По данным финской газеты Uutissuomalainen, автобусная компания, осуществляющая пассажирские перевозки между Таллинном, Ригой и Россией, провозит через эстонский пограничный пункт Лухамаа товары, подпадающие под санкции.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после протестов, участники которых потребовали его отставки, и после фактической потери парламентского большинства предложил внести поправки в Конституцию, сообщает EuroActiv.
Слитые документы свидетельствуют о том, что российский олигарх Роман Абрамович мог избежать уплаты налогов на десятки миллионов, сфальсифицировав бумаги об аренде своей суперъяхты. Об этом говорят результаты расследования нескольких СМИ.
Для немецких СМИ после фарсовых выборов в Беларуси наиболее актуальным является вопрос о том, как их результат повлияет на ситуацию внутри страны, на отношения с Европой и на войну в Украине.
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