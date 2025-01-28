Главное за 28 января Сроки для отца и мачехи юной Юстине, как обналичить большую сумму и какие машины угоняют в Латвии

По-прежнему большинство безработных в Латвии обладают средним профессиональным образованием и находятся в возрастной группе старше 50 лет. Это свидетельствует о том, что эти люди долгое время работали, опираясь на давно полученные навыки. Однако их компетенций уже недостаточно или они не соответствуют современным требованиям рынка труда. Об этом в интервью программе "900 секунд" Латвийского телевидения заявила директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.

За рубежом:

До выхода Латвии, Литвы и Эстонии из российской электросети и присоединения к европейской осталось всего две с половиной недели (на момент написания статьи. - Прим. ред.). Руководство Эстонии, Elering и спасатели делятся инструкциями, какие шаги следует предпринять жителям, сообщает Rus.Postimees.

По данным финской газеты Uutissuomalainen, автобусная компания, осуществляющая пассажирские перевозки между Таллинном, Ригой и Россией, провозит через эстонский пограничный пункт Лухамаа товары, подпадающие под санкции.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после протестов, участники которых потребовали его отставки, и после фактической потери парламентского большинства предложил внести поправки в Конституцию, сообщает EuroActiv.

Слитые документы свидетельствуют о том, что российский олигарх Роман Абрамович мог избежать уплаты налогов на десятки миллионов, сфальсифицировав бумаги об аренде своей суперъяхты. Об этом говорят результаты расследования нескольких СМИ.