"Кыргызский Навальный": Кыргызстан идет тем же путем, что Россия и Беларусь

На YouTube-канале "Темиров Live" изучались наиболее влиятельные должностные лица Кыргызстана, в том числе пришедший к власти в 2021 году президент Садыр Жапаров и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Спустя два дня после публикации о Ташиеве 45-летний Темиров был задержан. Полиция утверждала, что у него нашли наркотики - на постсоветском пространстве часто применяемый способ "общения" властей с журналистами и оппозиционерами. Кыргызстан выдворил Темирова в Россию и позже лишил гражданства. Сейчас журналист живет в Европе, а его жена Махабат Тажибек кызы, которая также работала в "Темиров Live", осталась в Кыргызстане. В прошлом году ее приговорили к шести годам лишения свободы, власти пытаются запугать пару угрозами, что их сын попадет в детский дом.

В интервью TVNET+ Болот Темиров рассказывает, как когда-то самое демократичное государство в Центральной Азии впало в авторитаризм и какую цену ему самому пришлось платить за неповиновение.

- По вашей оценке, если сравнивать с бывшими советскими республиками, где на одном полюсе Россия и Беларусь, а на другом - страны Балтии, Кыргызстан на этой оси ближе к какой стороне?

- При нынешнем президенте мы уже скатились к авторитаризму. Если до мы даже гордо называли себя островком демократии, то за четыре года правления Садыра Жапарова мы скатились к авторитаризму. Даже коллеги из других стран Центральной Азии выражают сочувствие в связи с событиями, происходящими в Кыргызстане.