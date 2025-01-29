Мужчина разбил окно каршерингового автомобиля огромным камнем: в машине нашлись наркотики

На месте происшествия сотрудники Госполиции задержали мужчину 1994 года рождения. Обыскав автомобиль, полицейские обнаружили небольшое количество каннабиса.

Подозреваемый объяснил свои действия тем, что до этого использовал машину, а когда поездка закончилась, обнаружил, что оставил в ней свои личные вещи.

Стоит отметить, что подозреваемый ранее был судим за торговлю наркотиками и вождение в нетрезвом виде.

По факту происшествия начато уголовное производство по статьям 185 (1) и 253 (1) Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических средств без цели их сбыта.

К подозреваемому применена мера пресечения - надзор полиции.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в преступлении, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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