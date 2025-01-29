Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Мужчина разбил окно каршерингового автомобиля огромным камнем: в машине нашлись наркотики

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мужчина выбивает камнем окно в автомобиле
Мужчина выбивает камнем окно в автомобиле Фото: Ekrānuzņēmums no video

В субботу, 25 января, около 15:00 Государственная полиция получила звонок от очевидца, который сообщил, что только что на Катринас дамбис в Риге какой-то мужчина пытался открыть дверь припаркованного каршерингового автомобиля и, когда ему это не удалось, разбил одно из окон большим камнем.

На месте происшествия сотрудники Госполиции задержали мужчину 1994 года рождения. Обыскав автомобиль, полицейские обнаружили небольшое количество каннабиса.

Подозреваемый объяснил свои действия тем, что до этого использовал машину, а когда поездка закончилась, обнаружил, что оставил в ней свои личные вещи.

Стоит отметить, что подозреваемый ранее был судим за торговлю наркотиками и вождение в нетрезвом виде.

По факту происшествия начато уголовное производство по статьям 185 (1) и 253 (1) Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических средств без цели их сбыта.

К подозреваемому применена мера пресечения - надзор полиции.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в преступлении, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх