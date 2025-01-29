В субботу, 25 января, около 15:00 Государственная полиция получила звонок от очевидца, который сообщил, что только что на Катринас дамбис в Риге какой-то мужчина пытался открыть дверь припаркованного каршерингового автомобиля и, когда ему это не удалось, разбил одно из окон большим камнем.
Мужчина разбил окно каршерингового автомобиля огромным камнем: в машине нашлись наркотики
На месте происшествия сотрудники Госполиции задержали мужчину 1994 года рождения. Обыскав автомобиль, полицейские обнаружили небольшое количество каннабиса.
Подозреваемый объяснил свои действия тем, что до этого использовал машину, а когда поездка закончилась, обнаружил, что оставил в ней свои личные вещи.
Стоит отметить, что подозреваемый ранее был судим за торговлю наркотиками и вождение в нетрезвом виде.
По факту происшествия начато уголовное производство по статьям 185 (1) и 253 (1) Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических средств без цели их сбыта.
К подозреваемому применена мера пресечения - надзор полиции.
Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в преступлении, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.
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