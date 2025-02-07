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После Асада, Сталина, Путина: как умирают диктатуры

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Сувенирные бюсты диктаторов Сталина и Путина
Сувенирные бюсты диктаторов Сталина и Путина Фото: Dmitri Lovetsky/AP

В мировой политике существует парадокс: одни авторитарные режимы кажутся хрупкими, но подавляют оппозицию десятилетиями, тогда как другие выглядят вечными, но распадаются за считаные дни. Башар Асад в 2021 году "одержал победу" на выборах с 95% голосов, но его режим рухнул почти мгновенно. Почему одни диктаторы удерживаются у власти, а другие оказываются "голыми королями"?

После распада СССР Фукуяма провозгласил "конец истории", предрекая торжество демократии. К 2025 году прогноз Фукуямы не пнул только ленивый: войны не прекратились, а количество диктатур не уменьшилось. По данным Freedom House, к концу 2022 года почти половину из около 210 стран мира (включая непризнанные) нельзя назвать демократией.

Карта свободы. Зеленый - демократии, желтый - серьезные ограничения, сиреневый - диктатуры
Карта свободы. Зеленый - демократии, желтый - серьезные ограничения, сиреневый - диктатуры Фото: скриншот/Freedom House (freedomhouse.org)

В мире, где диктатура становится "новым нормальным", важно не только бить в колокол свободы, но и полезно читать некрологи известных тиранов.

Sic transit gloria mundi ("так проходит слава земная") - судьба любого режима. Одни рушатся за несколько лет, другие живут десятилетиями, но конец неизбежен.

Вопрос лишь в том, почему Асад вынужден бежать, Каддафи погиб, а Лукашенко у власти. Чтобы понять будущее, стоит разобраться, как живут и почему умирают диктатуры. Рассмотрим несколько вариантов.

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