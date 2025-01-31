Благотворительная организация Ziedot.lv получила просьбу о помощи от 20-летнего молодого человека, которому необходим шанс на жизнь. Парень борется с раком крови, который почти удалось победить, но чтобы болезнь не вернулась, ему нужно принимать специальные лекарства. Консилиумы врачей из Латвии, Литвы и Бельгии назначили именно тот препарат, который требуется Нилу. Однако государственные чиновники отказались оплачивать его.
Сколько стоит жизнь 20-летнего? 235 тысяч евро - сумма, недостижимая для семьи
Нилу всего 20 лет. Он активный и разносторонний студент Рижского технического университета, планирует карьеру в IT-сфере и хочет заниматься кибербезопасностью.
Со школьных лет он активно участвовал в общественной жизни и учебной деятельности: работал в ученическом самоуправлении Агескалнской государственной гимназии, соревновался в олимпиадах по физике, химии и математике, занимался музыкой (играет на фортепиано), увлекался скалолазанием и картингом.
Но прошлым летом его планы прервала редкая злокачественная болезнь - рак крови. Заболевание проявилось неожиданно: у Нила поднялась температура и начала болеть голова.
На серьезный недуг ничего не указывало - парень почти никогда не болел. С детства он был абсолютно здоров и даже не знал, что такое больница. Благодаря опытному семейному врачу Нил быстро попал в больницу, где началось лечение.
Шок, неизвестность и беспомощность перед болезнью - так он описывает свои чувства после диагноза.
Мама Нила, Юстине, пишет:
"Дорогие друзья, у нас настал тот невероятный момент, когда семья вынуждена просить о помощи. С прошлого лета наш любимый сын Нил сражается с очень агрессивной болезнью - острой лимфобластной лейкемией.
Хорошая новость в том, что болезнь удалось остановить, но чтобы она не вернулась, врачи из Латвии, Литвы и Бельгии назначили ему препарат Blinatumomab, который государство для взрослых не оплачивает.
Чтобы спасти Нила, нужно 235 631 евро - огромная сумма, непосильная практически для любой семьи в Латвии.
Те, кто меня знает, понимают, что я никогда бы не просила помощи, если бы имелся другой выход.
Уже сейчас всем огромное спасибо, потому что без вас, к сожалению, это невозможно".
Почему государство отказало?
Несмотря на рекомендации врачей трех стран, Национальная служба здравоохранения отказалась компенсировать препарат. Чиновники заявили, что государство финансирует другие лекарства, которые Нил должен использовать.
Но именно Blinatumomab - единственный препарат, который гарантирует, что болезнь не вернется.
Один флакон стоит 2103,85 евро, а на один курс нужно 28 флаконов (всего 58 907,80 евро).
Необходимо четыре курса с перерывом 2–3 недели, что за полгода составит 235 631,20 евро.
На первый курс средства собраны благодаря неравнодушным людям.
Дополнительно помощь поступит из пожертвований благотворительного марафона латвийских общественных СМИ Dod pieci 2024 "Болезнь разрушает, а надежда исцеляет".
Как помочь Нилу?
На портале Ziedot.lv через интернет-банк или банковскую карту.
В любом отделении банка на счёт Ziedot.lv, указав цель:
Palīdzība Nilam Niklāvam Plūmiņam
Ziedot.lv не удерживает комиссии с пожертвований. 100% собранных средств доходят до цели.
Жизнь молодого человека зависит от решения, которое он не может принять сам. Но помочь может каждый.
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