Хорошая новость в том, что болезнь удалось остановить, но чтобы она не вернулась, врачи из Латвии, Литвы и Бельгии назначили ему препарат Blinatumomab, который государство для взрослых не оплачивает.

Чтобы спасти Нила, нужно 235 631 евро - огромная сумма, непосильная практически для любой семьи в Латвии.

Те, кто меня знает, понимают, что я никогда бы не просила помощи, если бы имелся другой выход.

Уже сейчас всем огромное спасибо, потому что без вас, к сожалению, это невозможно".

Почему государство отказало?

Несмотря на рекомендации врачей трех стран, Национальная служба здравоохранения отказалась компенсировать препарат. Чиновники заявили, что государство финансирует другие лекарства, которые Нил должен использовать.

Но именно Blinatumomab - единственный препарат, который гарантирует, что болезнь не вернется.

Один флакон стоит 2103,85 евро, а на один курс нужно 28 флаконов (всего 58 907,80 евро).

Необходимо четыре курса с перерывом 2–3 недели, что за полгода составит 235 631,20 евро.

На первый курс средства собраны благодаря неравнодушным людям.

Дополнительно помощь поступит из пожертвований благотворительного марафона латвийских общественных СМИ Dod pieci 2024 "Болезнь разрушает, а надежда исцеляет".

Как помочь Нилу?

На портале Ziedot.lv через интернет-банк или банковскую карту. В любом отделении банка на счёт Ziedot.lv, указав цель: Palīdzība Nilam Niklāvam Plūmiņam

Ziedot.lv не удерживает комиссии с пожертвований. 100% собранных средств доходят до цели.

Жизнь молодого человека зависит от решения, которое он не может принять сам. Но помочь может каждый.

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