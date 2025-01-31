Президент Литвы сомневается в необходимости общей электростанции для стран Балтии

"Анализ затрат и выгоды должен дать ответы на все вопросы. Такой проект можно рассматривать, но действительно ли он необходим? Нужно ли собирать ресурсы для его реализации? Я так не считаю", - заявил Науседа порталу Verslo žinios.

По его словам, результаты анализа могут показать, что страны уже располагают достаточными мощностями для производства электроэнергии.

Президент подчеркнул, что приоритетной задачей остается синхронизация электросетей стран Балтии с Западной Европой и обеспечение надежной работы энергомостов.

"Проблема межсетевых связей остаётся ключевой. Это интересы не только наши, но и НАТО, и всего Европейского союза. Мне бы хотелось, чтобы мы были готовы к любым попыткам повредить наши энергетические сети - преднамеренным или случайным", - добавил Науседа.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море произошло несколько подозрительных инцидентов, напоминающих диверсии.

По данным спецслужб, суда "теневого флота" России обвиняются в умышленном повреждении подводных линий электропередачи и оптоволоконных кабелей, соединяющих страны региона.