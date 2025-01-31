Общие затраты на строительство совместной электростанции в странах Балтии могут превысить потенциальную финансовую выгоду. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, отметив, что существующих энергомощностей в каждой из стран, возможно, уже достаточно.
Президент Литвы сомневается в необходимости общей электростанции для стран Балтии
"Анализ затрат и выгоды должен дать ответы на все вопросы. Такой проект можно рассматривать, но действительно ли он необходим? Нужно ли собирать ресурсы для его реализации? Я так не считаю", - заявил Науседа порталу Verslo žinios.
По его словам, результаты анализа могут показать, что страны уже располагают достаточными мощностями для производства электроэнергии.
Президент подчеркнул, что приоритетной задачей остается синхронизация электросетей стран Балтии с Западной Европой и обеспечение надежной работы энергомостов.
"Проблема межсетевых связей остаётся ключевой. Это интересы не только наши, но и НАТО, и всего Европейского союза. Мне бы хотелось, чтобы мы были готовы к любым попыткам повредить наши энергетические сети - преднамеренным или случайным", - добавил Науседа.
Ранее сообщалось, что в Балтийском море произошло несколько подозрительных инцидентов, напоминающих диверсии.
По данным спецслужб, суда "теневого флота" России обвиняются в умышленном повреждении подводных линий электропередачи и оптоволоконных кабелей, соединяющих страны региона.
В январе министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас предложил Латвии и Эстонии разработать совместный проект электростанции.
По его словам, приоритетом остаётся возобновляемая энергетика, и это вряд ли был бы малый ядерный реактор, поскольку его реализация заняла бы не менее десяти лет.
В программе нового литовского правительства, сформированного в конце прошлого года, говорится о возможной конкурсной процедуре для инвесторов в современные и гибкие электростанции.
Они должны обеспечивать производство электроэнергии в периоды продолжительной безветренной и пасмурной погоды.
Ранее Литва, Латвия и Эстония уже сталкивались с трудностями при реализации совместных энергетических проектов.
- Терминал СПГ: страны не смогли договориться о его строительстве.
- Подводный электрокабель: долгое время не удавалось согласовать точку начала проекта.
- Общий газовый рынок: разногласия затягивали процесс принятия решений.
- Rail Baltica: постоянные споры тормозили реализацию проекта железной дороги европейской колеи.
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