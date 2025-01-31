Вараклянские депутаты поддерживают присоединение к Мадоне: "Воля жителей очевидна"

Конституционный суд рассматривает дело, возбужденное по заявлению 20 оппозиционных депутатов Сейма. Они оспаривают поправки к Закону об административных территориях и населённых пунктах, согласно которым Варакляны, а также волости Варакляны и Мурмастине включены в состав Мадонского края.

Заявители утверждают, что эти нормы были приняты с нарушением принципов качественного законотворчества. По их мнению, законодатель не учел положения Закона о латышских исторических землях. В частности, они указывают, что Вараклянский край исторически относится к Латгалии, тогда как Мадонский край почти полностью находится в Видземе.

Кроме того, оппозиционные депутаты считают, что решение о реформе было принято произвольно, без учета критериев административно-территориального деления и интересов местного сообщества.

Конституционный суд потребовал от Сейма до марта предоставить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств и юридического обоснования. Суд планирует завершить подготовку дела к июню. После этого будет принято решение о порядке и сроках его рассмотрения.

Летом 2024 года Сейм в окончательном чтении утвердил предложенные правительством и VARAM поправки к Закону об административных территориях. Согласно этим изменениям, Вараклянский край включён в состав Мадонского.

До этого он оставался единственным самоуправлением, вопрос о территориальной принадлежности которого не был решен.

Поправки вступили в силу 30 июня 2024 года. Они регулируют деятельность самоуправлений Варакляны и Мадона до выборов 2025 года и устанавливают порядок их проведения в новых административных границах.

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