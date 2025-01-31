Депутаты Вараклянского края выступают против инициативы оппозиционных депутатов Сейма, которые подали жалобу в Конституционный суд по поводу присоединения Вараклянского края к Мадонскому. Об этом сообщил председатель Вараклянской краевой думы Марис Юстс ("Для развития Латвии").
Вараклянские депутаты поддерживают присоединение к Мадоне: "Воля жителей очевидна"
Депутаты Вараклянской краевой думы направили письмо Президенту Латвии, депутатам Сейма и Министерству умного управления и регионального развития (VARAM). В письме они выразили возмущение заявлением оппозиционных депутатов в Конституционный суд.
Документ подписали 13 из 15 депутатов краевой думы. По их мнению, оспаривание административно-территориальной реформы лишь усиливает раскол в обществе и превращает жителей края в заложников политических манипуляций.
Депутаты напоминают, что большинство жителей Вараклянского края неоднократно высказывались за присоединение именно к Мадонскому краю. Результаты опросов и обсуждений, организованных самоуправлением, показывают, что этот выбор продиктован интересами жителей, перспективами развития и практическими соображениями.
Ранее Конституционный суд уже рассматривал вопрос о присоединении Вараклян к Резекненскому краю и признал его противоречащим Конституции. Сейм, основываясь на публичных обсуждениях и принципах законности, принял решение включить Вараклянский край в состав Мадонского.
Депутаты Вараклянской краевой думы считают, что новая жалоба в Конституционный суд запоздала и продиктована исключительно политическими мотивами. Они подчеркивают, что инициатива не учитывает мнение жителей и направлена на искусственное создание конфликта. В связи с этим депутаты призывают Президента, Сейм и VARAM уважать волю местных жителей, избегать раскола в обществе и сосредоточиться на развитии регионов.
Конституционный суд рассматривает дело, возбужденное по заявлению 20 оппозиционных депутатов Сейма. Они оспаривают поправки к Закону об административных территориях и населённых пунктах, согласно которым Варакляны, а также волости Варакляны и Мурмастине включены в состав Мадонского края.
Заявители утверждают, что эти нормы были приняты с нарушением принципов качественного законотворчества. По их мнению, законодатель не учел положения Закона о латышских исторических землях. В частности, они указывают, что Вараклянский край исторически относится к Латгалии, тогда как Мадонский край почти полностью находится в Видземе.
Кроме того, оппозиционные депутаты считают, что решение о реформе было принято произвольно, без учета критериев административно-территориального деления и интересов местного сообщества.
Конституционный суд потребовал от Сейма до марта предоставить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств и юридического обоснования. Суд планирует завершить подготовку дела к июню. После этого будет принято решение о порядке и сроках его рассмотрения.
Летом 2024 года Сейм в окончательном чтении утвердил предложенные правительством и VARAM поправки к Закону об административных территориях. Согласно этим изменениям, Вараклянский край включён в состав Мадонского.
До этого он оставался единственным самоуправлением, вопрос о территориальной принадлежности которого не был решен.
Поправки вступили в силу 30 июня 2024 года. Они регулируют деятельность самоуправлений Варакляны и Мадона до выборов 2025 года и устанавливают порядок их проведения в новых административных границах.
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