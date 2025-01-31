На конкурс на пост генерального прокурора подал заявку Увис Козловскис, прокурор Отдела координации осуществления функций прокуратуры Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, сообщает LETA.
Сегодня заканчивается прием заявлений на участие в конкурсе.
На данный момент агентству LETA известно о двух кандидатах - Козловскисе и нынешнем генеральном прокуроре Юрии Стукансе.
Рассматривал возможность подачи заявки и Армин Мейстерс, главный прокурор Прокуратуры Рижского судебного округа. Однако агентству LETA не удалось получить его окончательный ответ - Мейстерс находится в отпуске и пока недоступен.
В Совете юстиции сообщили, что заявки можно подать до конца рабочего дня, поэтому пока неизвестно, сколько кандидатов участвуют в конкурсе.
Козловскис подтвердил агентству LETA, что решил участвовать в конкурсе.
Он уже подавался на этот пост ранее, а теперь представилась еще одна возможность.
По его словам, за 26 лет работы он досконально изучил деятельность прокуратуры и не видит препятствий для выполнения обязанностей генерального прокурора.
Кроме того, он заручился поддержкой коллег перед подачей заявления.
Согласно условиям конкурса, каждый кандидат должен предоставить концепцию развития прокуратуры.
Козловскис отметил, что его приоритеты уже отражены в Стратегии деятельности прокуратуры на 2022–2027 годы.
Основные задачи:
- ускорение уголовных процессов,
- улучшение их качества,
- повышение компетенции персонала.
"Человек - главная ценность. Забота о сотрудниках важна, чтобы люди ходили на работу с радостью и выполняли свои обязанности с удовлетворением", - заявил Козловскис.
Юрий Стуканс подтвердил, что вновь участвует в конкурсе. По его словам, не все начатые реформы полностью реализованы, и он хочет довести их до конца.
Претенденты должны соответствовать следующим критериям:
- Возраст не менее 40 лет.
- Гражданство Латвии.
- Свободное владение латышским языком.
- Высшее юридическое образование (профессиональное или академическое).
- Степень магистра или доктора.
- Безупречная репутация.
Также требуется профессиональный опыт:
- не менее пяти лет работы судьёй Конституционного суда, Верховного суда или международного суда,
- или десять лет работы судьей окружного суда, главным прокурором, прокурором окружной прокуратуры или Генеральной прокуратуры,
- или 15 лет в качестве судьи или прокурора.
Кроме того, кандидат должен соответствовать требованиям Закона "О государственной тайне", то есть иметь право на доступ к секретной информации.
После завершения приема документов секретариат Совета юстиции проверит соответствие кандидатов установленным требованиям.
Бюро по защите Сатверсме (SAB) проведет оценку и вынесет заключение о возможности кандидата получить допуск к гостайне.
Кандидаты, соответствующие Закону о прокуратуре и получившие положительное заключение SAB, будут приглашены на заседание Совета юстиции.
Совет выберет наиболее подходящего кандидата и направит его кандидатуру на утверждение Сейма.
Конкурс объявлен в связи с тем, что 11 июля истекает срок полномочий Юрия Стуканса. Он был утвержден в должности генерального прокурора 18 июня 2020 года единогласным решением Сейма.
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