"Человек - главная ценность. Забота о сотрудниках важна, чтобы люди ходили на работу с радостью и выполняли свои обязанности с удовлетворением", - заявил Козловскис.

Юрий Стуканс подтвердил, что вновь участвует в конкурсе. По его словам, не все начатые реформы полностью реализованы, и он хочет довести их до конца.

Претенденты должны соответствовать следующим критериям:

Возраст не менее 40 лет.

Гражданство Латвии.

Свободное владение латышским языком.

Высшее юридическое образование (профессиональное или академическое).

Степень магистра или доктора.

Безупречная репутация.

Также требуется профессиональный опыт:

не менее пяти лет работы судьёй Конституционного суда, Верховного суда или международного суда,

или десять лет работы судьей окружного суда, главным прокурором, прокурором окружной прокуратуры или Генеральной прокуратуры,

или 15 лет в качестве судьи или прокурора.

Кроме того, кандидат должен соответствовать требованиям Закона "О государственной тайне", то есть иметь право на доступ к секретной информации.

После завершения приема документов секретариат Совета юстиции проверит соответствие кандидатов установленным требованиям.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) проведет оценку и вынесет заключение о возможности кандидата получить допуск к гостайне.

Кандидаты, соответствующие Закону о прокуратуре и получившие положительное заключение SAB, будут приглашены на заседание Совета юстиции.

Совет выберет наиболее подходящего кандидата и направит его кандидатуру на утверждение Сейма.

Конкурс объявлен в связи с тем, что 11 июля истекает срок полномочий Юрия Стуканса. Он был утвержден в должности генерального прокурора 18 июня 2020 года единогласным решением Сейма.

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