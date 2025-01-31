Жильцы рижских социальных домов опасаются остаться без дежурных

"Тут почти все без родственников. Если и есть у кого-то дальние, но все равно – все одинокие инвалиды. И кроме дежурного помощи просить не у кого", - говорит Лайла Лапса.

Она живет в здании на Имантас 8-я линия 1, где дежурные не только следят за безопасностью и впускают гостей, но и помогают жильцам, вызывают "скорую" или мастера, реагируют на срабатывание пожарного датчика. "Если их [дежурных] снимут, то это будет катастрофа. Есть [среди жильцов] люди с деменцией... Сгорим же, мы просто сгорим!" - подчеркнула она. Её соседка Людмила добавляет: "Когда плохо ходишь иногда, [дежурный] помогает дойти до квартиры. И вообще, если что случается… Я, например, один раз ушла, забыла выключить плитку. Хорошо, что у нее [дежурной] были ключи".