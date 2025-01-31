Жители социальных домов в Иманте встревожены: в корпусах, где живут люди с инвалидностью и без родных, начали увольнять дежурных, которые помогают в повседневных заботах. В ситуации разбиралась передача "Сегодня вечером" на LSM+.
Жильцы рижских социальных домов опасаются остаться без дежурных
"Тут почти все без родственников. Если и есть у кого-то дальние, но все равно – все одинокие инвалиды. И кроме дежурного помощи просить не у кого", - говорит Лайла Лапса.
Она живет в здании на Имантас 8-я линия 1, где дежурные не только следят за безопасностью и впускают гостей, но и помогают жильцам, вызывают "скорую" или мастера, реагируют на срабатывание пожарного датчика. "Если их [дежурных] снимут, то это будет катастрофа. Есть [среди жильцов] люди с деменцией... Сгорим же, мы просто сгорим!" - подчеркнула она. Её соседка Людмила добавляет: "Когда плохо ходишь иногда, [дежурный] помогает дойти до квартиры. И вообще, если что случается… Я, например, один раз ушла, забыла выключить плитку. Хорошо, что у нее [дежурной] были ключи".
Живущий в том же корпусе Янис отмечает, что в доме "одни старики" и они часто нуждаются в помощи. Мария поддерживает: "Дежурные нужны, конечно. Все-таки больше порядка. И скорую вызвать, и так обратиться к ним. Нет, я против этого. Они нам нужны".
До недавнего времени в трех корпусах работало 12 дежурных (по четыре на дом). Но, по словам жильцов, в первом корпусе этих сотрудников уволили еще в декабре. Люди собирают подписи с требованием сохранить посты дежурных в остальных зданиях и собираются обратиться в Рижскую думу.
Представители компании Rīgas nami, ответственной за обслуживание домов, сообщили, что в двух корпусах дежурные останутся, а в одном их сократили, чтобы снизить расходы. "Жители первого корпуса теперь смогут обращаться к дежурным во втором и третьем корпусах", - уточнила представитель Rīgas nami Даце Прейса. По словам представителя Рижской думы Мартиньша Вилемсонса, "никто не будет оставлять социальные дома без присмотра", а сигнал пожарной сигнализации все равно примет дежурный соседнего корпуса. Ежегодно на отмене одного поста сэкономят 60 тысяч евро.
Председатель социального комитета Рижской думы Юрис Радзевич сообщил, что уже получил жалобы от жильцов и намерен лично оценить ситуацию. При этом Rīgas nami не исключают возможность, что при необходимости и достаточном бюджете дежурных могут вернуть и в первый корпус.
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