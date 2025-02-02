Редактор кремлевского пропагандистского портала обжалует приговор за нарушение санкций ЕС

В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал исполнять обязанности главного редактора проекта Sputnik Latvija, реализуемого принадлежащим агентству РС информационным ресурсом Sputnik, а также оказывал услуги, связанные с созданием публикаций, подбором материалов и их публикацией на сайтах Sputnik.

Таким образом, в указанный период Роженцов оказывал агентству РС услуги по формированию информационного контента за вознаграждение и обеспечивал условия, чтобы РС, гендиректором которого является попавший под санкции Дмитрий Киселев, могло реализовывать цели агентства: укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, СМИ и через интернет-порталы, считает обвинение.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные материалы считаются хозяйственным ресурсом в толковании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства РС, в том числе для формирования соответствующего государственного пропагандистского и информационного пространства.

Таким образом, продолжая выполнять трудовые обязанности, подготавливая и публикуя материалы для принадлежащих агентству РС информационных ресурсов, Роженцов из корыстных побуждений нарушал санкции ЕС, заключила прокуратура.

Как сообщалось, 16 января 2020 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс о нарушении международных санкций против нескольких подданных Латвии, составлявших контент для информационных ресурсов Sputnik и Baltnews российского пропагандистского агентства РС.

Материалы уголовного производства в сентябре 2021 года были направлены в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование создателей упомянутого контента. Обвинение было предъявлено 14 лицам, например, бывшему главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву и пророссийскому активисту Владимиру Линдерману. Некоторым из них приговоры уже вынесены.

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