Украинский генерал Назаров: еще в 2022-м Залужный предлагал наступление на Белгород, но его не поддержали

Мы делаем это, не имея даже тех подходов, которые заложены в принципах ведения войны с точки зрения наших партнеров по НАТО.

О Курской операции и войне на территории России

Би-би-си: Тогда попрошу вас охарактеризовать, пожалуй, самую известную наступательную операцию, которая была проведена уже под командованием главкома Сырского. Это Курская операция. Опять же, полярные очень мнения относительно ее необходимости и того, сколько надо удерживать эту территорию. Как вы лично ее оцениваете? Это была необходимая операция? Дала ли она результат? Есть ли смысл продолжать содержать и тратить ресурсы в Курской области?

Виктор Назаров: Я считаю, что эта операция была проведена успешно. Если сравнивать с контрнаступлением 2023 года, она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Она держалась в строжайшей тайне до последнего дня. Была неожиданной для противника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных.

Плюс она притянула за собой бонусы, связанные с имиджевыми достижениями для Вооруженных сил, ну и, соответственно политическими. И, конечно, это влияет на ситуацию у противника в том числе.