Как будут выглядеть новые банкноты евро

Какими будут новые банкноты евро? Европейский центральный банк (ЕЦБ), ответственный за выпуск общей валюты 20 стран ЕС, провел предварительный отбор конкретных мотивов, которые могут быть на них изображены. В ближайшем будущем купюры могут украшать знаменитые европейцы, объекты культуры или представители мира природы.

В конце 2023 года ЕЦБ назвал два тематических направления для оформления новых бумажных денежных знаков в еврозоне. Одно из них - важные для европейской культуры и науки личности и объекты, другое - европейские птицы и речные ландшафты. До этого у жителей стран Евросоюза была возможность путем онлайн-голосования выбрать в общей сложности из семи тематических блоков - в нем приняли участие более 365 тысяч человек. Для определения будущей тематики в оформлении купюр также учитывалось мнение экспертов, представляющих различные дисциплины и европейские страны.

Бетховен и да Винчи или зимородок и шилоклювка - на купюрах евро