Европейский центральный банк представил более конкретные планы по оформлению новых купюр евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений.
Как будут выглядеть новые банкноты евро
Какими будут новые банкноты евро? Европейский центральный банк (ЕЦБ), ответственный за выпуск общей валюты 20 стран ЕС, провел предварительный отбор конкретных мотивов, которые могут быть на них изображены. В ближайшем будущем купюры могут украшать знаменитые европейцы, объекты культуры или представители мира природы.
В конце 2023 года ЕЦБ назвал два тематических направления для оформления новых бумажных денежных знаков в еврозоне. Одно из них - важные для европейской культуры и науки личности и объекты, другое - европейские птицы и речные ландшафты. До этого у жителей стран Евросоюза была возможность путем онлайн-голосования выбрать в общей сложности из семи тематических блоков - в нем приняли участие более 365 тысяч человек. Для определения будущей тематики в оформлении купюр также учитывалось мнение экспертов, представляющих различные дисциплины и европейские страны.
Бетховен и да Винчи или зимородок и шилоклювка - на купюрах евро
Тема "Европейская культура" посвящена выдающимся личностям, которые внесли свой вклад в развитие культурного наследия Европы, а также культурной деятельности и объектам, которым отводится важное значение в формировании европейской идентичности. Так, на купюре номиналом десять евро может быть изображен немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), на обратной стороне - певческий фестиваль. На 20 евро могут разместить портрет нобелевского лауреата Марии Кюри, на реверсе - учебную аудиторию в школе или университете. 100 евро могут украсить художник и скульптор Леонардо да Винчи и арт-стрит - на обратной стороне.
Природное тематическое направление отражает устойчивость и разнообразие природных экосистем Европы. Различные участки рек и виды птиц будут напоминать о важности сохранения природы. Если итоговый выбор сделают в пользу этой группы иллюстраций, то на банкноте в 10 евро может появиться зимородок у водопада. Места на купюре достоинством 20 евро удостоится одна из самых ярко окрашенных птиц Европы - золотистая щурка в песчаном валу широкой долины реки. На 50 евро появится белый аист, а 100-евровая банкнота будет проиллюстрирована шилоклювкой, ищущей пищу на мелководье. На обратной стороне таких купюр будут изображены европейские институты, напоминающие об основополагающих ценностях проекта "Европа", которые включают в себя защиту окружающей среды: Европарламент, Еврокомиссия, ЕЦБ, Совет Европы и другие.
Для чего нужен редизайн банкнот евро
"Новые банкноты будут символизировать нашу общую идентичность и разнообразие, которое делает Европу сильной", - пояснила глава ЕЦБ Кристин Лагард. На следующем этапе Европейский центробанк определит состав жюри и объявит конкурс среди дизайнеров в ЕС - это произойдет уже в этом году. В 2026-м отобранные эскизы должны представить общественности, будет опрошено мнение жителей Европы. Затем будет принято окончательное решение о внешнем виде новых купюр. В обороте они появятся только через несколько лет.
Процесс редизайна банкнот был инициирован в конце 2021 года ЕЦБ. Регулярная разработка новых серий банкнот необходима для борьбы с подделкой денег. ЕЦБ также стремится снизить ущерб для окружающей среды - срок службы новых банкнот должен быть дольше.
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