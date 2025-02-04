Министр: "Надо, чтобы магазины, торгующие поддельным мёдом, были сурово наказаны"

Анализ ДНК, проведенный в эстонской лаборатории Celvia CC показал, что часть продукции в розничной торговле произведена промышленным образом. Соответственно, натуральным мёдом такой продукт не является, поскольку, согласно директиве ЕС, им является только то, что производят сами пчёлы из растительного нектара.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) отмечает, что сейчас не существует официально принятой в масштабах всего Евросоюза методики по изучению "медовой" ДНК для определения аутентичности продукта.

Министр земледелия Арманд Краузе поручил должностным лицам министерства и ПВС начать переговоры с Еврокомиссией о скорейшем урегулировании контроля аутентичности, чтобы потребитель (и предприниматели, которые используют мёд в производстве других продуктов) могли быть уверены в том, что они приобретают.

"Надо срочно аккредитовать лабораторный методы для определения аутентичности мёда, чтобы магазины, торгующие поддельным мёдом, были сурово наказаны", - цитирует политика LSM+, ссылаясь на пресс-релиз Минземледелия.

Напомним, на прошлой неделе Латвийское общество пчеловодов опубликовало сообщение о результатах ДНК-тестов образцов мёда из латвийских же магазинов, согласно которому 14 из 20 образцов оказались не соответствующими стандарту аутентичности.

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