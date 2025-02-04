Десятая часть населения оценивает свое психическое здоровье за последний год как плохое. В свою очередь, тревогу или паническую атаку испытали 44% - это выяснилось в новом опросе Mēness aptieka и исследовательского агентства Norstat. В похожем опросе в марте 2022 года число ответивших таким образом было в два раза больше - 90 %.
Тревогу или паническую атаку в прошлом году испытали 44% опрошенных жителей Латвии
Результаты опроса показали, что женщины чаще мужчин за последние 12 месяцев испытывали тревогу или паническую атаку. Данные также выявляют тенденции в разных возрастных группах. Из тех, кто за последний год почувствовал тревогу, более половины, или 55%, - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. А вот жители старшего поколения в возрасте от 60 до 74 лет сталкивались с тревогой или паническими атаками значительно реже - 32 %.
На вопрос: "Как вы оцениваете свое психическое здоровье за последний год?" 46% респондентов ответили: "Хорошо", треть опрошенных выбрали ответ "посредственно", в свою очередь, более десятой части ответивших признались, что их психическое здоровье было плохим. Из последних чаще так отмечали проживающие в Риге пожилые, молодые и люди с более низкими доходами.
Профессор Марис Таубе, заведующий кафедрой психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиньша и амбулаторным центром Национального центра психического здоровья Veldre: "Как показывают результаты опроса, хотя уровень тревоги в обществе с 2022 года существенно снизился, он все же по-прежнему остается высоким. Особенно тревожно, что тревога более распространена среди молодежи. Возможно, данные демонстрируют неуверенность людей в неясном и тревожном мире. Допускаю, что у части общества чувства притупились из-за длительного и хронического напряжения, она смирилась, воспринимая тревогу как нормального ежедневного спутника (о чем свидетельствует снижение тревожности в 2024 году), однако так быть не должно. Стоит напомнить, что хронический стресс крайне опасен для психического здоровья и приводит к последствиям на более поздних этапах жизни".
В ходе опроса также были выяснены факторы, которые жители считают важнейшими для поддержания психического здоровья и эмоционального самочувствия в повседневной жизни. Чаще всего указываются полноценный отдых, благоприятные отношения в семье и регулярная физическая активность. Значительно реже упоминаются употребление успокоительных препаратов и отказ от алкоголя и/или опьяняющих веществ.
Для снижения тревожности менее четверти опрошенных ежедневно употребляют пищевые добавки с успокаивающим действием и препараты природного происхождения. Еще 14% опрошенных принимают назначенные врачом медикаменты. Как и в ходе опроса, проведенного в 2022 году, для снижения тревожности женщины почти в два раза чаще мужчин предпочитают принимать успокоительные средства. Если рассматривать распространение тревоги в связи с родом занятий, можно сделать вывод, что чаще всего она затрагивала ищущих работу, студентов, а также тех, кто находится в отпуске по уходу за детьми. Из опрошенных 10% затруднились сказать, испытывали ли за последний год тревогу или паническую атаку.
Репрезентативный опрос населения Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провела в январе 2025 года по всей Латвии, опросив 1358 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.
Актуализируя важность ментального здоровья, в феврале Mēness aptieka в сотрудничестве с экспертами и организациями отрасли начала месяц ментального здоровья, организовав информационные и образовательные мероприятия в обществе.
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