Тревогу или паническую атаку в прошлом году испытали 44% опрошенных жителей Латвии

Результаты опроса показали, что женщины чаще мужчин за последние 12 месяцев испытывали тревогу или паническую атаку. Данные также выявляют тенденции в разных возрастных группах. Из тех, кто за последний год почувствовал тревогу, более половины, или 55%, - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. А вот жители старшего поколения в возрасте от 60 до 74 лет сталкивались с тревогой или паническими атаками значительно реже - 32 %.

На вопрос: "Как вы оцениваете свое психическое здоровье за последний год?" 46% респондентов ответили: "Хорошо", треть опрошенных выбрали ответ "посредственно", в свою очередь, более десятой части ответивших признались, что их психическое здоровье было плохим. Из последних чаще так отмечали проживающие в Риге пожилые, молодые и люди с более низкими доходами.