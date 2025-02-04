Военной полиции не хватает персонала в отличие от широкого спектра ее функций, сказал агентству LETA председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
Бергманис назвал главную проблему Военной полиции
Самая главная проблема, выявленная на заседании, - нехватка персонала вопреки функциям, возложенным на Военную полицию. Например, у юристов Военной полиции есть обязанности, связанные не только с профессиональной военной службой, но и солдатами запаса и солдатами Службы государственной обороны (СГО).
В будущем объем работ только вырастет, так как система обучения резервистов станет шире и количество солдат СГО вырастет. Соответственно, потенциальное число дел о нарушениях может сильно вырасти, указал глава комиссии, напомнив, что Военная полиция должна осуществлять не только оперативный действия, но и оформлять протоколы административных нарушений.
"Учитывая объем функций и увеличение объема работ, я могу только восхищаться тем, как Военная полиция с ее возможностями справляется со своими обязанностями", - подчеркнул Бергманис, напомнив, что Военной полиции приходится выполнять свои функции не только в Риге, но и в других частях страны, а в Латвии растет контингент военнослужащих союзников.
На заседании также обозначился вопрос о несоответствующей современному миру инфраструктуре Военной полиции, а также об улучшении сотрудничества с другими структурами, например, Государственной полицией и прокуратурой.
Бергманис рассказал, что, когда он несколько лет назад занимал пост министра обороны, в этом секторе происходили различные инциденты. Он отметил, что тогда были приняты изменения в нормативные акты, однако из сегодняшнего заседания комиссии следует, что, несмотря на это, риск возникновения инцидентов все еще существует. Поэтому комиссия обратится в Министерство обороны за разъяснениями относительно того, что еще необходимо для предотвращения различных инцидентов.
Выслушав руководство Военной полиции, комиссия пришла к выводу, что в целом в армии очень мало проступков, но наметились тенденции в отношении солдат СГО. Как объяснил Бергманис, в этом есть своя логика - чем больше людей в армии, тем больше возможностей для проступков. Подобные тенденции наблюдаются и в соседних с Латвией странах. Если бы возможности Военной полиции были шире, а количество проверок еще больше, число нарушений, вероятно, увеличилось бы, отметил Бергманис.
Руководство Военной полиции признало, что в настоящее время ему удается набирать новых специалистов достаточно высокого качества, однако Военная полиция рассматривает необходимость специализировать в ее рядах солдат СГО. По словам Бергманиса, они могут послужить резервом во время кризиса.
Военная полиция - подразделение боевой поддержки. Обеспечивает охрану президента, охрану приглашенных иностранных официальных лиц и представителей международных организаций, сопровождение воинских колонн и охрану воинских грузов, предупреждение и пресечение правонарушений в воинских частях и на охраняемых объектах, проведение досудебного расследования, а также обеспечивает безопасность в местах проведения военных мероприятий.
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