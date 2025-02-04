Бергманис назвал главную проблему Военной полиции

Бергманис рассказал, что, когда он несколько лет назад занимал пост министра обороны, в этом секторе происходили различные инциденты. Он отметил, что тогда были приняты изменения в нормативные акты, однако из сегодняшнего заседания комиссии следует, что, несмотря на это, риск возникновения инцидентов все еще существует. Поэтому комиссия обратится в Министерство обороны за разъяснениями относительно того, что еще необходимо для предотвращения различных инцидентов.

Выслушав руководство Военной полиции, комиссия пришла к выводу, что в целом в армии очень мало проступков, но наметились тенденции в отношении солдат СГО. Как объяснил Бергманис, в этом есть своя логика - чем больше людей в армии, тем больше возможностей для проступков. Подобные тенденции наблюдаются и в соседних с Латвией странах. Если бы возможности Военной полиции были шире, а количество проверок еще больше, число нарушений, вероятно, увеличилось бы, отметил Бергманис.

Руководство Военной полиции признало, что в настоящее время ему удается набирать новых специалистов достаточно высокого качества, однако Военная полиция рассматривает необходимость специализировать в ее рядах солдат СГО. По словам Бергманиса, они могут послужить резервом во время кризиса.

Военная полиция - подразделение боевой поддержки. Обеспечивает охрану президента, охрану приглашенных иностранных официальных лиц и представителей международных организаций, сопровождение воинских колонн и охрану воинских грузов, предупреждение и пресечение правонарушений в воинских частях и на охраняемых объектах, проведение досудебного расследования, а также обеспечивает безопасность в местах проведения военных мероприятий.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!