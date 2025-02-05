"Вы здесь ноль!" Кандидат на пост директора Екабпилсской гимназии рассказала о закулисье конкурса

Решение было отменено, поскольку Гутмане подала заявление о снятии своей кандидатуры на пост директора. Она должна была приступить к работе в JVĢ с понедельника, 3 февраля.

В беседе с Radio1.lv вице-председатель Екабпилсского края по вопросам образования и культуры Алфонс Жукс отметил, что от Гутмане был получен как устный, так и письменный отказ.

Жукс не назвал конкретных причин, по которым Гутмане сняла свою кандидатуру, но предположил, что это было связано с негативным отношением коллектива Екабпилсской гимназии к новому директору. Он также отметил, что Айга Гутмане получала анонимные электронные письма с предупреждениями и рекомендациями отказаться от должности. По мнению чиновника, эти обстоятельства могли стать главной причиной ее решения отозвать свою кандидатуру.

Также в распоряжение СМИ попало открытое письмо Айги Гутмане к общественности Екабпилсского самоуправления, в котором она делится своим опытом, как с ней обращались после ее назначения, и объясняет свое решение уйти с поста директора JVĢ.