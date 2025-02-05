Екабпилсская краевая дума 30 января отменила принятое в декабре прошлого года решение о назначении Айги Гутмане директором Екабпилсской государственной гимназии (JVĢ), сообщает портал jekabpilslaiks.lv.
"Вы здесь ноль!" Кандидат на пост директора Екабпилсской гимназии рассказала о закулисье конкурса
Решение было отменено, поскольку Гутмане подала заявление о снятии своей кандидатуры на пост директора. Она должна была приступить к работе в JVĢ с понедельника, 3 февраля.
В беседе с Radio1.lv вице-председатель Екабпилсского края по вопросам образования и культуры Алфонс Жукс отметил, что от Гутмане был получен как устный, так и письменный отказ.
Жукс не назвал конкретных причин, по которым Гутмане сняла свою кандидатуру, но предположил, что это было связано с негативным отношением коллектива Екабпилсской гимназии к новому директору. Он также отметил, что Айга Гутмане получала анонимные электронные письма с предупреждениями и рекомендациями отказаться от должности. По мнению чиновника, эти обстоятельства могли стать главной причиной ее решения отозвать свою кандидатуру.
Также в распоряжение СМИ попало открытое письмо Айги Гутмане к общественности Екабпилсского самоуправления, в котором она делится своим опытом, как с ней обращались после ее назначения, и объясняет свое решение уйти с поста директора JVĢ.
"Заседание думы и последовавшие действия профсоюза выявили истинные намерения некоторых людей - не допустить к руководству школой чужака, начался психологический террор - моббинг. Если можно понять отчаяние нескольких депутатов перед выборами, то трудно - высокопоставленного представителя из Риги, который после заседания в раздевалке в присутствии нескольких человек указал мне, что "вы здесь никто, вы здесь ноль"! Незнакомая мне недавно назначенная сотрудница попыталась возразить, но не была услышана. Эмоциональное давление только росло. С фиктивной электронной почты я получила новое сочинение. В письме были требования под "своего" кандидата: нужен кто-то молодой, известный, даже узнаваемый. Публично узнаваемы актеры, политики, а те, кто занимается управлением в образовании, просто работают", - пишет Гутмане в своем открытом письме.
С полным текстом письма можно ознакомиться на сайтах Radio1.lv и jekabpilslaiks.lv.
На данный момент обязанности директора учебного заведения по-прежнему исполняет Сармите Стикане, как и несколько предыдущих месяцев.
Председатель краевой думы Райвис Рагайнис пояснил на заседании, что будет проведена оценка, нужно ли найти нового исполняющего обязанности директора или им пока останется Стикане. Он также подчеркнул, что в мае опять будет объявлен конкурс на должность директора JVĢ.
Видео: Заседание Екабпилсской краевой думы
Как уже сообщалось, сотрудники JVĢ, недовольные ходом отбора нового руководителя гимназии, выразили недоверие конкурсной комиссии и призвали оценить соответствие вице-председателя Екабпилсского края по вопросам образования и культуры Алфонса Жукса занимаемой должности.
В обращении к руководству и депутатам края представители первичной профсоюзной организации Латвийского профсоюза работников образования и науки в гимназии призвали председателя краевой думы не подписывать решение думы о назначении Айги Гутмане на пост директора. Они предложили до конца учебного года доверить управление гимназией Сармите Стикане.
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