Аргентина выходит из Всемирной организации здравоохранения

Решение Милея основано на "глубоких разногласиях в вопросах управления здравоохранением, особенно во время пандемии [Covid-19]", заявил журналистам пресс-секретарь Мануэль Адорни, добавив, что Аргентина "не позволит международной организации вмешиваться в ее суверенитет".

Этот шаг также дает Аргентине больше гибкости в проведении политики с учетом местных условий, обеспечивая при этом большую доступность ресурсов, пояснил Адорни.

Милей активно поддерживает президента США Дональда Трампа, который сразу после инаугурации подписал указ о выходе США из ВОЗ.

Вашингтон был крупнейшим спонсором базирующейся в Женеве организации, о которой Трамп сказал, что она "обманывала нас".

Уход США может привести к нехватке средств для финансирования глобальных инициатив в области здравоохранения.

Милей стал первым иностранным лидером, посетившим Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после того, как республиканец победил на президентских выборах в ноябре.

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