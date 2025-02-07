Ринкевич призывает создать новое учреждение: следить за исполнением решений Конституционного суда

В своем обращении он призвал Кабинет министров и Сейм установить более четкий процесс исполнения решений КС.

Президент отметил, что КС играет в Латвии особую роль в защите демократии и верховенства закона. Суд устанавливает справедливый баланс между интересами государства и личности, защищает демократию в стране, а тем самым и само государство.

В прошлом несколько президентов КС указывали на то, что государству следует улучшить исполнение решений КС. Нынешний председатель суда Ирена Куцина в интервью LETA также заявила, что контроль за исполнением решений КС должен быть улучшен.

В свое время за исполнение решений КС отвечало Министерство юстиции. Тогда для кабинета министров готовились информационные отчеты, определялись ответственные ведомства и устанавливались сроки для исправления ошибок и внесения изменений в законодательство. Однако уже некоторое время этого механизма не существует.

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