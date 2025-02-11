Ранее сообщалось, что дело "H.M.M. и другие против Латвии" связано с гибридной атакой Беларуси на внешние границы Евросоюза. В деле 26 человек - заявителей - утверждают, что их оттеснили с латвийской границы.

МИД поясняет, что дело связано с событиями, которые происходили с 10 августа 2021 года на латвийско-белорусской границе из-за гибридной атаки со стороны Беларуси.

Истцы пожаловались на предполагаемые нарушения Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, включая запрет на пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и коллективную высылку иностранцев.

Также некоторые заявители, ссылаясь на свое содержание в центре размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс", жалуются на необоснованное содержание под стражей и нарушение контроля за законностью содержания под стражей.

Интересы Латвии на слушаниях в ЕСПЧ будет защищать представитель Латвии в международных правозащитных учреждениях Элина Луизе Витола, в координации с делегированными представителями Бюро внутренней безопасности, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной охраны, которые входят в состав латвийской делегации.

В качестве третьих сторон в дело вовлечены девять стран: Болгария, Дания, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Хорватия, Чехия и Эстония. Кроме того, в качестве третьих сторон выступили Комиссар Совета Европы по правам человека, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, неправительственная организация Amnesty International и правовая клиника Института демократии при Центрально-Европейском университете.

Дело "H.M.M. и другие против Латвии" будет слушаться в тот же день, что и дела "C.O.C.G. и другие против Литвы" и "R.A. и другие против Польши", в которых Латвия выступает в качестве третьей стороны. Все три дела касаются ситуации на границе ЕС с Беларусью и гибридного нападения со стороны Беларуси.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!