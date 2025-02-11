Дания: Россия после войны в Украине потенциально может напасть на другую страну

Более того, Датская служба оборонной разведки (DDIS) считает, что Соединенные Штаты, скорее всего, не присоединятся к странам НАТО в такой войне против России.

DDIS считает маловероятным, что Россия смогла бы одновременно воевать в Украине и против еще одной или нескольких стран НАТО.

Но если война в Украине закончится или будет заморожена, Россия может направить значительные военные ресурсы в другое место и в течение шести месяцев напасть на другую соседнюю страну, говорится в докладе DDIS.

Датская разведслужба не раскрывает конкретных планов России по войне против какой-либо страны НАТО, но готовность России к нападению может возрасти, если она увидит, что НАТО теряет силу, например, если США откажутся от поддержки.

Министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом году предупредил, что Россия до 2029 года может начать военное вторжение на территорию НАТО.

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