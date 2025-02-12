Общественность потрясла совсем недавняя трагедия в Плявниеках, где в пятницу, 7 февраля, были найдены двое мертвых детей. Пока в настоящее время по факту происшествия ведется уголовный процесс об убийстве по неосторожности, важно выделить, что это не первый случай, когда оружие попадает в руки несовершеннолетних. Закон формально предусматривает, что оружие должно храниться в сейфе, однако проверки этого, по словам владельцев оружия, проводятся редко или не проводятся вовсе. Итак, насколько надежна система контроля за хранением оружия?
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Не первая трагедия: когда оружие становится угрозой для детей
Не единственный случай
Трагедия в Плявниеках - не единственный случай - подобные несчастья, связанные с доступом детей к оружию, происходили в Латвии неоднократно. Одно из событий произошло не так давно - в 2010 году, когда в Ислицской волости 13-летний подросток случайно ранил своего девятилетнего брата, который позже от ран скончался.