Не первая трагедия: когда оружие становится угрозой для детей

Общественность потрясла совсем недавняя трагедия в Плявниеках, где в пятницу, 7 февраля, были найдены двое мертвых детей. Пока в настоящее время по факту происшествия ведется уголовный процесс об убийстве по неосторожности, важно выделить, что это не первый случай, когда оружие попадает в руки несовершеннолетних. Закон формально предусматривает, что оружие должно храниться в сейфе, однако проверки этого, по словам владельцев оружия, проводятся редко или не проводятся вовсе. Итак, насколько надежна система контроля за хранением оружия?