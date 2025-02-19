Рижская дума поддержала ликвидацию несколько школ и детсадов: кого это коснется?

Как ранее пояснили в муниципалитете, изменения запланированы для обеспечения эффективного использования ресурсов и являются частью мероприятий по совершенствованию сети образовательных учреждений Рижского самоуправления в этом году.

С началом нового учебного года планируется ликвидировать Рижскую Чиекуркалнскую основную школу, присоединив ее к Рижской 45-й средней школе, что обеспечит преемственность программы общего основного образования.

Также предполагается ликвидировать Рижскую 46-ю основную школу, объединив ее с Рижской 31-й средней школой.

В дальнейшем, в 2026 году, Рижскую 31-ю среднюю школу планируют объединить с Рижской Ринужской средней школой, а Рижскую 74-ю основную школу - с Рижской 64-й средней школой.

Изменения в этом году затронут и несколько детских садов. С началом нового учебного года планируется ликвидировать Рижское 66-е дошкольное образовательное учреждение, присоединив его к Рижскому 49-му дошкольному образовательному учреждению.

При этом детский сад будет переименован в Рижский детский сад Сканстес, и он обеспечит преемственность образовательных программ обоих учреждений.

Кроме того, в новом учебном году планируется создать Рижский Вальдорфский детский сад на улице Балта, 15, который возьмет на себя реализацию дошкольной образовательной программы Рижской Вальдорфской школы.

Также 31 августа планируется ликвидировать Рижскую спортивную школу борьбы имени К. Кундзиня, присоединив ее к Рижской спортивной школе Rīdzene, которая будет обеспечивать преемственность программ профессиональной спортивной подготовки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!