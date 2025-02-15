Сегодня, 15 февраля, отмечается Европейский день операционных медсестер. Операционная - это место, куда пациенты попадают, как правило, только в критические моменты своей жизни. Здесь работают специалисты, чья повседневная деятельность требует высокой точности и слаженной командной работы, сообщает Rus.Postimees.
Опытные операционные медсестры рассказали, что их до сих пор удивляет
Операционные медсестры Восточно-Таллиннской центральной больницы рассказывают о своей профессии, о том, что их до сих пор удивляет, и о деталях своей работы, о которых многие даже не догадываются.
Работа, где нет места ошибкам
Мари работает в операционной почти 30 лет и за это время участвовала в тысячах операций вместе с хирургами и анестезиологами больницы.
"Часто люди думают, что операционная медсестра просто подает инструменты, но на самом деле наша роль у операционного стола гораздо шире. Мы должны следить за тем, чтобы все проходило точно, быстро и безопасно, потому что каждая секунда может решить судьбу пациента", - объясняет она.
В хирургической клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы ежегодно проводят тысячи операций. В 2024 году было выполнено около 6500 хирургических вмешательств, включая общие и онкологические операции, ортопедические процедуры и операции на позвоночнике. Только за последние сутки в больнице провели 32 операции - как хирургические, так и ортопедические.
"Хотя многие процедуры являются рутинными, случаются и сложные, непредсказуемые ситуации", - рассказывает Этель, которая работает операционной медсестрой уже 25 лет.
"Например, бывает, что пациент поступает на операционный стол с редким или неожиданным диагнозом, требующим мгновенной адаптации всех медицинских работников - от хирургов и операционных медсестер. Даже после десятилетий работы в этой сфере бывают моменты, когда сердце начинает биться чаще", - признается она.
Иногда операционная медсестра становится не только ассистентом, но и эмоциональной поддержкой хирурга.
"Команда работает как единое целое, вместе проводя многочасовые сложные операции. В таких ситуациях даже хирургу иногда требуется моральная поддержка - кто-то, кто выслушает и поможет сохранить рабочий настрой", - добавляет она.
Тропический секрет операционной
В Восточно-Таллиннской центральной больнице восемь операционных, и в самой большой из них стены украшены фотографиями тропических пальм.
"Это сделано не случайно - спокойная обстановка способствует не только благополучию пациентов, но и концентрации персонала. Тропические пальмы придают операционной неожиданную, но умиротворяющую атмосферу, которая помогает снизить стресс и у пациентов, и у медицинского персонала", - рассказывает Эве, работающая операционной медсестрой уже почти 25 лет.
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