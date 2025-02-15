Опытные операционные медсестры рассказали, что их до сих пор удивляет

"Например, бывает, что пациент поступает на операционный стол с редким или неожиданным диагнозом, требующим мгновенной адаптации всех медицинских работников - от хирургов и операционных медсестер. Даже после десятилетий работы в этой сфере бывают моменты, когда сердце начинает биться чаще", - признается она.

Иногда операционная медсестра становится не только ассистентом, но и эмоциональной поддержкой хирурга.

"Команда работает как единое целое, вместе проводя многочасовые сложные операции. В таких ситуациях даже хирургу иногда требуется моральная поддержка - кто-то, кто выслушает и поможет сохранить рабочий настрой", - добавляет она.

Тропический секрет операционной

В Восточно-Таллиннской центральной больнице восемь операционных, и в самой большой из них стены украшены фотографиями тропических пальм.

"Это сделано не случайно - спокойная обстановка способствует не только благополучию пациентов, но и концентрации персонала. Тропические пальмы придают операционной неожиданную, но умиротворяющую атмосферу, которая помогает снизить стресс и у пациентов, и у медицинского персонала", - рассказывает Эве, работающая операционной медсестрой уже почти 25 лет.

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