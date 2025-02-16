Марк Галеотти: Речь Вэнса вызвала панику в Европе

- Какого рода гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине?

- Очень трудно сказать, какие гарантии может предоставить Европа, если это не связано с присутствием войск на земле. Сам Зеленский говорил о 100-150 тысячах миротворцев. На данный момент очень сложно представить, как Европа сможет развернуть такое количество войск, особенно без американской логистики и других видов поддержки.

Переговоры украинской и американской делегаций во главе с Владимиром Зеленский и Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

- К слову, о европейских солдатах. Как вам кажется, какая страна должна сыграть самую большую роль в отправке войск в Украину, если до этого дойдет?

- В каком-то смысле это предложение, которое многие лидеры хотели бы получить, но в то же время опасаются. Эмманюэль Макрон во Франции преподносил себя как фигуру, готовую выйти на первый план в этом вопросе. Но отчасти потому, что, как мне кажется, он знал, что его блеф не вскроется.

Когда дойдет до дела, вполне возможно, что Великобритания окажется той страной, которая с наибольшей вероятностью сможет собрать коалицию стран, действительно располагающих силами для развертывания. Но, честно говоря, никто в Европе сейчас не находится в достаточно сильном положении, чтобы возглавить подобные усилия.

- Что вас больше всего удивило здесь, в Мюнхене?

- Я думаю, речь Джей Ди Вэнса и последующая паника, откровенно говоря, которую можно было наблюдать у многих европейских политиков, чиновников и комментаторов.