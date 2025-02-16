Экспресс-итоги Мюнхенской конференции по безопасности подвел в интервью DW британский политолог Марк Галеотти. Что стало понятно о плане Трампа по Украине и есть ли у Путина стратегия на переговорах?
Марк Галеотти: Речь Вэнса вызвала панику в Европе
Основным предварительным итогом Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в 2025 году стала разобщенность Запада, "что не может быть хорошей новостью для Киева", рассказал в интервью DW британский историк и почетный профессор в Университетском колледже Лондона (UCL) Марк Галеотти. Главным событием конференции на данный момент он назвал речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой тот раскритиковал политику, проводимую европейскими странами в отношении иммиграции, безопасности и свободы слова.
DW: Какие основные выводы из MSC-2025 может сделать Киев?
Марк Галеотти: Мы не должны переставать надеяться. Потому что, вопреки опасениям некоторых, Украина не была передана России или что-то в таком духе. Но ключевая деталь этой Мюнхенской конференции по безопасности - обычно они о единстве Запада, а в этот раз - о его разобщенности, что не может быть хорошей новостью для Киева.
- У вас улучшилось понимание того, каковы планы США Дональда Трампа насчет Украины?
- Я думаю, мы знаем, что Трамп бы хотел извлечь из любых переговоров о мире. По большому счету, сделка означает, что Россия сохранит оккупированные территории, а Украина получит гарантии безопасности, которые обеспечат европейцы - будь то обещания или отправка солдат. Но в целом он (Дональд Трамп. - Ред.) хочет, чтобы эта война завершилась, и он мог сосредоточиться на других проблемах. И ради этого он вполне может позволить Путину контролировать 19% Украины.
- Какого рода гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине?
- Очень трудно сказать, какие гарантии может предоставить Европа, если это не связано с присутствием войск на земле. Сам Зеленский говорил о 100-150 тысячах миротворцев. На данный момент очень сложно представить, как Европа сможет развернуть такое количество войск, особенно без американской логистики и других видов поддержки.
- К слову, о европейских солдатах. Как вам кажется, какая страна должна сыграть самую большую роль в отправке войск в Украину, если до этого дойдет?
- В каком-то смысле это предложение, которое многие лидеры хотели бы получить, но в то же время опасаются. Эмманюэль Макрон во Франции преподносил себя как фигуру, готовую выйти на первый план в этом вопросе. Но отчасти потому, что, как мне кажется, он знал, что его блеф не вскроется.
Когда дойдет до дела, вполне возможно, что Великобритания окажется той страной, которая с наибольшей вероятностью сможет собрать коалицию стран, действительно располагающих силами для развертывания. Но, честно говоря, никто в Европе сейчас не находится в достаточно сильном положении, чтобы возглавить подобные усилия.
- Что вас больше всего удивило здесь, в Мюнхене?
- Я думаю, речь Джей Ди Вэнса и последующая паника, откровенно говоря, которую можно было наблюдать у многих европейских политиков, чиновников и комментаторов.
Дело не в том, что Вэнс придерживается определенных взглядов на демократию по-европейски. Дело в том, что он сосредоточился на ругани Европы, почти не упоминая Украину, тарифы, торговые сделки и так далее. Это было то, что в сочетании с предыдущими заявлениями Трампа и комментариями американского министра обороны Пита Хегсета повергло Европу в шок.
- Юлия Навальная, вдова Алексея Навального, призвала европейцев не доверять Владимиру Путину. Вы думаете, он серьезно настроен на окончание войны, или это просто "игра"?
- Я думаю, он изучает возможности, это классический Путин. У него нет хорошо продуманной далекоидущей стратегии. Он создает ситуации, которые могут по-разному развиваться, и смотрит, какие опции появляются.
Конечно, мы не собираемся доверять Путину. Но вся суть в том, что вы в целом ведете переговоры с людьми, которым не доверяете. Вот почему вы предусматриваете гарантии и возможные наказания, если вторая сторона отойдет от договоренностей. Если говорить о путинской точки зрения: он ждет, чтобы увидеть, что он может получить.
- Каковы шансы, что война закончится в этом году? Больше или меньше 50%?
- Если я должен сделать предположение - хотя это очень непредсказуемая война - я бы сказал, что шанс, что мы увидим прекращение огня - выше 50%. Но настоящие, содержательные переговоры о мире еще далеко в будущем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!