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Липину интересно Путину нельзя верить. Его можно только опасаться

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США и Россия в Саудовской Аравии обсуждают перемирие в Украине
США и Россия в Саудовской Аравии обсуждают перемирие в Украине Фото: Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Слухи о перемирии России и Украины становятся все более и более настойчивыми. И сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, кажется важным порассуждать - в каком формате это перемирие может существовать.

Слухи о так называемом "договорнячке" периодически появлялись на протяжении всего полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Но с приходом к власти Дональда Трампа они заметно усилились. А уж подтвержденный телефонный разговор Трампа с Путиным, кажется, убедил всех, что перемирие близко.

Вот только мне эта перспектива не кажется настолько оптимистичной. Сколько раз за последние 25 лет Путин что-то обещал, а потом нарушал обещание?

Давайте оговоримся. Я только за то, чтобы люди перестали умирать.

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