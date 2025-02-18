Пока на международных площадках снова спорят о том, место ли Украине в НАТО, Киев объединил с альянсом усилия в борьбе против РФ. Как аналитический центр JATEC поможет защищаться украинцам и Европе - у DW.
В то время как Европа была прикована к экстренному саммиту в Париже, посвященному судьбам Украины и ЕС, параллельно наблюдая за все более неожиданными тирадами президента США Дональда Трампа о России и стремительным сближением двух держав, в польском городе Быдгощ без помпы и почти незамеченным прошло событие, способное повлиять на дальнейший ход войны.
Здесь НАТО и Украина объединили усилия, чтобы анализировать полученный в войне против России опыт и вывести оборону на качественно новый уровень. По крайней мере, так звучит одна из целей центра анализа, подготовки и образования (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center - JATEC), открывшегося на базе Североатлантического альянса в Быдгоще 17 февраля. Совсем без помпы, конечно, не обошлось - был и оркестр, и натовские генералы в парадной форме, и министры.
На небольшой площадке перед новым центром в десятиградусный мороз, но под тентами с подогревом собрались немногочисленные военные, политики, сотрудники НАТО и журналисты, чтобы запустить необычную для альянса инициативу. JATEC - это первый совместный центр НАТО с не входящей в нее страной, с воюющей страной, а также единственный военно-гражданский проект альянса.
Июльский саммит НАТО в Вашингтоне постановил: альянсу есть чему поучиться у Украины, единственной в Европе имеющей комплексный опыт ведения современной войны. Шесть месяцев спустя сине-желтый флаг был поднят над базой НАТО в Быдгоще под оркестровую аранжировку гимна "Ще не вмерла України і слава, і воля…".
"НАТО должна учиться быстрее России"
"НАТО не может ждать, потому что Россия учится быстро, а мы должны учиться еще быстрее, - заявил перед собравшимися главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье. - Эта война идет не в далеких странах. Она здесь и сейчас, у порога НАТО. И НАТО должна учиться и адаптироваться к новым масштабам и темпам".
В Североатлантическом альянсе понимают, что война России выходит за рамки традиционной линии фронта в Украине. "Мы сталкиваемся с политической дестабилизацией, атаками на критически важную инфраструктуру, информационной войной, кибервойной, войной в космосе. Жестокость окопной войны теперь сочетается с искусственным интеллектом и другими новейшими технологиями, - отметил Вандье в своей речи, подводя к тому, в чем главный смысл нового центра: - JATEC сделает НАТО сильнее".
Открытие центра - это не просто хорошая новость для Украины, отметила, беседуя с DW, заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска. "В долгосрочной перспективе JATEC - это огромный актив для альянса, потому что он дает нам уроки, полученные в войне этого века", которые должны помочь НАТО и ее членам усовершенствовать свою систему сдерживания и обороны.
Платформа для новаторских подходов к современным вызовам
Для Украины новый совместный проект с альянсом важен по нескольким причинам, говорят в ее правительстве. Во-первых, украинские офицеры, которые уже приступили к своим обязанностям в Быдгоще, будут делиться с партнерами опытом и знаниями, что сблизит Киев с альянсом. Во-вторых, задача центра - обеспечить максимальную взаимосовместимость украинской армии с вооруженными силами союзников. В-третьих, украинцы рассчитывают вместе с партнерами искать новаторские подходы ко все новым угрозам этой войны.
"Я рассматриваю JATEC как платформу, которая поможет нам реагировать на новейшие вызовы. Ведь от этого зависит, насколько быстро мы сможем отвечать на действия противника, а также замечать зарождающиеся тенденции и преобразовывать их в действенные решения", - сказал в интервью DW замминистра обороны Украины Сергей Боев. Он пояснил, что украинские сотрудники JATEC получат возможность в достаточной степени дистанцироваться от поля боя, чтобы находить инновационные решения вместе с коллегами по НАТО. Первым делом, по его словам, они займутся разработкой решений для самых насущных проблем, таких как борьба с беспилотниками.
Другая тема, которой в ближайшие годы будут заниматься инженерно-технические эксперты НАТО, чтобы помочь Украине, - это планерные бомбы. А выводы исследователей будут применяться в обучении украинских военных.
Сближение Украины и НАТО идет по плану
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина обозначила и другие приоритеты: интенсификация обмена информацией между Киевом и альянсом, а также увеличение масштабов и ускорение военной помощи. Отвечая на вопрос DW, она назвала JATEC "мозгом", который будет поставлять данные и аналитику новому координационному центру военной помощи Украине NSATU в немецком Висбадене.
Кроме того, JATEC - это еще и политический символ стабильного сближения Киева с НАТО на фоне противоречивых высказываний со стороны администрации Трампа и его самого о будущем членстве Украины. "Я сегодня здесь, и после всех заявлений Украина и НАТО запустили институт, цель которого - сделать украинские вооруженные силы оперативно совместимыми с альянсом. Независимо от того, будет ли вопрос о членстве решен сейчас или позже, оперативная совместимость украинских вооруженных сил и вооруженных сил НАТО жизненно важна для безопасности Европы, и она будет достигнута", - заявила Стефанишина. Как Киев, так и НАТО решили пока отделять тактическое и военное сотрудничество от политических решений. Чем ближе и теснее отношения между НАТО и Украиной, тем больше они будут работать друг с другом и тем легче будет, когда Украина туда вступит, говорят опытные сотрудники штаб-квартиры Североатлантического альянса.
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