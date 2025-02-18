Кроме того, JATEC - это еще и политический символ стабильного сближения Киева с НАТО на фоне противоречивых высказываний со стороны администрации Трампа и его самого о будущем членстве Украины. "Я сегодня здесь, и после всех заявлений Украина и НАТО запустили институт, цель которого - сделать украинские вооруженные силы оперативно совместимыми с альянсом. Независимо от того, будет ли вопрос о членстве решен сейчас или позже, оперативная совместимость украинских вооруженных сил и вооруженных сил НАТО жизненно важна для безопасности Европы, и она будет достигнута", - заявила Стефанишина. Как Киев, так и НАТО решили пока отделять тактическое и военное сотрудничество от политических решений. Чем ближе и теснее отношения между НАТО и Украиной, тем больше они будут работать друг с другом и тем легче будет, когда Украина туда вступит, говорят опытные сотрудники штаб-квартиры Североатлантического альянса.