В школах становится меньше учителей с гражданством России и Беларуси

160 человек из этого списка - граждане России. За последние четыре года их количество сократилось примерно на 50 человек.

Еще 23 педагога имеют гражданство Беларуси. Их число тоже уменьшается, но не так заметно, поскольку изначально беларуских учителей в Латвии было гораздо меньше, чем российских.

Во вторник комиссия рассматривала поправки к Закону об общем образовании перед третьим чтением. Один из предложенных пунктов предусматривал полный запрет на работу в школах Латвии для граждан России и Белоруссии. Этот законодательный проект внесли депутаты "Национального объединения" Артурс Бутанс и Илзе Индриксоне.

Они напомнили, что вопрос уже неоднократно обсуждался в Сейме, но запрет до сих пор не введен.

"Было бы популизмом, если бы в понедельник, 24 февраля, мы все говорили, что поддерживаем Украину, а при этом позволяли гражданам России учить украинских детей в латвийских школах", - заявил Бутанс.

По его мнению, несмотря на то, что число таких педагогов уменьшается, оно все еще слишком велико.

Председатель комиссии Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство") сообщила, что несколько недель назад была создана рабочая группа, в том числе для обсуждения вопроса о праве граждан России и Белоруссии работать в латвийских школах.

Комиссия планирует вернуться к этой теме в начале марта.

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