С этого года обучение во всех школах Латвии должно проходить на государственном языке. Для того, чтобы проверить уровень знания латышского языка педагогами, в ноябре 2024 года Центр государственного языка начал проверки в школах нацменьшинств. О том, как проходят проверки в Риге, рассказывает LSM+.
В Риге с языковыми проверками справляются не все учителя. Насколько они сложные?
Как Службе новостей LTV рассказала директор Рижской 34-ой средней школы Наталья Рогалева, в ее школе проверки уже завершились. Итог - из 114 учителей недостаточные знания выявлены у пяти. Директор говорит, что в основном это люди пенсионного возраста. "Еще один педагог, который является логопедом и учитель спорта. Они тоже не прошли проверку. Они ходят учатся. И у меня есть информация о том, что два человека готовы сдавать, один вот уже сдал", - отметила она.
Удачно прошедшая проверку учитель математики и информатики 34-й школы Дарья Чевере рассказала, что сам разговор со специалистом центра не был особо долгим - он занял 10-15 минут, в ходе него задавали вопросы о том, как проходят занятия, об учебном процессе, какие бывают проверочные работы.
Директор школы подтверждает, проверки - не сложные, так как учителям задают вопросы о том, что они ежедневно делают и чему учат.
В то же время директор отмечает, что проверять на знание госязыка необходимо всех: "Люди с нелатышскими именами и фамилиями хорошо говорят на латышском, отлично. Люди с латышскими именами и фамилиями иногда не знают государственного языка. И чтобы не возникало дополнительной дискриминации действительно проверять надо всех".
Всего, по информации центра, в прошлом году проверили 287 учителей, и проблемы были констатированы у 26 из них. Что касается этого года - уже было проверено 322 учителя, зафиксировано три нарушения.
"Проверки в основном формальные. Если фиксируется, что использование языка идеальное или очень хорошее, дальнейшая проверка вообще не проводится. Она длится до пяти минут. Мы не спрашиваем грамматику, не просим писать, не просим перевести что-то", - отметила представитель Центра госязыка Айра Семенова.
Следят за уровнем знания латышского языка педагогами и в Государственной службе качества образования - ее сотрудники проверяют, ведут ли учителя уроки на государственном языке, посещая занятия.
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