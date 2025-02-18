В Риге с языковыми проверками справляются не все учителя. Насколько они сложные?

Как Службе новостей LTV рассказала директор Рижской 34-ой средней школы Наталья Рогалева, в ее школе проверки уже завершились. Итог - из 114 учителей недостаточные знания выявлены у пяти. Директор говорит, что в основном это люди пенсионного возраста. "Еще один педагог, который является логопедом и учитель спорта. Они тоже не прошли проверку. Они ходят учатся. И у меня есть информация о том, что два человека готовы сдавать, один вот уже сдал", - отметила она.

Удачно прошедшая проверку учитель математики и информатики 34-й школы Дарья Чевере рассказала, что сам разговор со специалистом центра не был особо долгим - он занял 10-15 минут, в ходе него задавали вопросы о том, как проходят занятия, об учебном процессе, какие бывают проверочные работы.

Директор школы подтверждает, проверки - не сложные, так как учителям задают вопросы о том, что они ежедневно делают и чему учат.