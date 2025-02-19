Как сообщила после встречи лидеров стран ЕС в социальных сетях премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство"), эти решения будут приняты в тесном сотрудничестве с НАТО.

В беседе лидеры стран ЕС также обсудили гарантии безопасности Украины, а также роль Европы в обеспечении прочного и стабильного мира в Украине. Силиня предложила разработать совместный план действий, получивший отклик лидеров ряда стран.

Силиня, как и главы ряда других стран, участвовала в разговоре удаленно.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня еще одну встречу, чтобы обсудить вопросы войны в Украине и европейской безопасности.

Макрон перед переговорами выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа получится возобновить полезный диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Макрон также сказал, что Париж не намерен отправлять военных в зону конфликта в Украине, но вместе с союзником Великобританией рассматривает размещение экспертов или даже военнослужащих в ограниченном количестве вне любой зоны конфликта.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду удивил и Украину, и европейских союзников, заявив, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в котором они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении начатой Россией войны против Украины.

После этого Макрон собрал у себя в понедельник лидеров самых влиятельных европейских стран в Париже, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Действия и высказывания Трампа вызвали опасения в Украине и на Западе, что Вашингтон может заставить Киев согласиться на перемирие на условиях Москвы, и состоявшиеся переговоры США и России в Эр-Рияде эти опасения только усилили.

Официальные лица США и России после переговоров в Саудовской Аравии объявили о создании делегаций высокого уровня, которые продолжат переговоры о прекращении войны в Украине.

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