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Взлом в Лимбажском крае: украдено имущества на 7000 евро

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Вор. Иллюстративное фото
Вор. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Лимбажском крае из частного дома похищены вещи на сумму более 7000 евро, сообщила представитель Государственной полиции Зане Васкане.

Инцидент произошел в среду, 19 февраля, около 10:30 в Скултской волости. Неизвестные злоумышленники вскрыли замок входной двери, проникли в жилой дом и похитили различные ценности. Общий материальный ущерб оценивается в 7349 евро.

Полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства кражи.

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