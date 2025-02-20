В Лимбажском крае из частного дома похищены вещи на сумму более 7000 евро, сообщила представитель Государственной полиции Зане Васкане.
Взлом в Лимбажском крае: украдено имущества на 7000 евро
Инцидент произошел в среду, 19 февраля, около 10:30 в Скултской волости. Неизвестные злоумышленники вскрыли замок входной двери, проникли в жилой дом и похитили различные ценности. Общий материальный ущерб оценивается в 7349 евро.
Полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства кражи.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!