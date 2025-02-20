Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке составляет более 14 миллионов евро.

Запрещенные вещества ввозились в страну морским путем, сообщила пограничная служба, которая вышла на след преступной группировки, занимающейся контрабандой наркотиков.

В районе Гданьского залива была проведена специальная операция, в рамках которой и были найдены наркотики.

Как они оказались в этом месте, не сообщается. По подозрению в контрабанде задержаны уже семь человек, однако пограничная служба допускает и новые аресты.

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