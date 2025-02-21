Вэнс снова жалуется на свободу слова в Германии; намекает на приостановку военной поддержки США

Вэнс в минувшую пятницу в Мюнхене в своей речи выступил против Германии и Европейского союза (ЕС) в вопросах иммиграции и свободы слова.

Вэнс сказал в четверг в Вашингтоне, что он считает, что сила альянса США и Европы зависит от того, "направляем ли мы наши общества в правильном направлении", и добавил, что "вся оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками".

Далее он раскритиковал немецкие законы о свободе слова, которые якобы гораздо жестче, чем в Соединенных Штатах.

"В Германии сегодня тысячи американских солдат. Вы думаете, что американские налогоплательщики поддержат это, если вас в Германии бросят в тюрьму за отправку злого твита?" - поинтересовался Вэнс.

Он обвинил немецкую судебную власть в криминализации выражения мнений.

В США и Германии разное отношение к использованию свободы слова.

Конституция США гарантирует очень широкую, но не абсолютную свободу слова, а немецкие законы устанавливают для нее более узкие границы, чтобы обуздать экстремизм и речь ненависти.

После высказанной Вэнсом критики действий Германии министерство юстиции федеральной земли Нижняя Саксония заявило, что свобода имени индивидов заканчивается там, где комментарии или записи нарушают права и свободы других людей.

По данным Европейского командования США, в настоящее время в Европе размещено около 78 000 военнослужащих США, в том числе около 37 000 в Германии. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента существовали опасения, что он может сократить численность этих военных, но он до сих пор не высказывался по этому поводу.

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