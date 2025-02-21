Фото На военную базу в Лиелварде прибыли два истребителя F-35 из Нидерландов

В мероприятии приняли участие министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспар Пуданс, посол Нидерландов в Латвии Клаудия М. Н. Питерс, послы стран НАТО и атташе по обороне, а также руководство Военно-воздушных сил.

Нидерландские истребители F-35 сейчас обеспечивают защиту воздушного пространства Балтии, чтобы незамедлительно реагировать на нарушения воздушного пространства НАТО. Патрулирование воздушного пространства НАТО является непрерывной задачей, которую выполняют несколько стран-членов, в том числе Нидерланды.

Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года завершилось девятимесячное пребывание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии в Латвии, и в декабре балтийские самолеты патрулирования НАТО вернулись на реновированную Эстонией базу Эмари.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

Пока продолжается вторжение России в Украину, размещенные в странах Балтии истребители-союзники не только реагируют на незаконный залет российских военных летательных аппаратов в воздушное пространство стран Балтии, но и патрулируют воздушное пространство вблизи границы России и Беларуси.

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