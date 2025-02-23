"Си знает, что я полный псих!": Культурная революция Дональда Трампа

Когда Джей Ди Вэнс, фактотум президента США Дональда Трампа, начал поучать Европу об "угрозе изнутри" на Мюнхенской конференции по безопасности, его слушателям было трудно осмыслить этот шокирующий, новый подход США к внешней политике. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин ведет себя сравнительно тихо после возвращения Трампа в Белый дом, но это не означает, что он меньше расстроен последствиями этого возвращения. И его вряд ли успокоит резкий ответ Трампа, которого в октябре спросили, что он будет делать, если вдруг Си Цзиньпин начнет блокаду Тайваня: "Си знает, что я полный псих!".