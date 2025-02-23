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"Си знает, что я полный псих!": Культурная революция Дональда Трампа

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Портрет Мао Цзэдуна и флаг США
Портрет Мао Цзэдуна и флаг США Фото: SCANPIX

Когда Джей Ди Вэнс, фактотум президента США Дональда Трампа, начал поучать Европу об "угрозе изнутри" на Мюнхенской конференции по безопасности, его слушателям было трудно осмыслить этот шокирующий, новый подход США к внешней политике. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин ведет себя сравнительно тихо после возвращения Трампа в Белый дом, но это не означает, что он меньше расстроен последствиями этого возвращения. И его вряд ли успокоит резкий ответ Трампа, которого в октябре спросили, что он будет делать, если вдруг Си Цзиньпин начнет блокаду Тайваня: "Си знает, что я полный псих!".

Замглавы сенатского большинства, Джон Баррассо, нашел более приличную формулировку: "Президент Трамп открыто баллотировался как нарушитель спокойствия, и ровно этим он и продолжит заниматься".

Баррассо не ошибся. За первые десять дней второго срока Трамп подписал более 50 указов; предложил всем федеральным служащим плату за увольнение; попытался заморозить финансирование, уже одобренное Конгрессом; пригрозил пошлинами многим странам; огорошил союзников бесконечными оскорбительными требованиями.

Но у политического блицкрига Трампа уже есть прецедент - Мао Цзэдун.

У Мао, устроившего агрессивную Культурную революцию в Китае, и у Трампа мало общего (если судить по географии, идеологии или прическе), но обоих можно назвать агентами бунта.

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