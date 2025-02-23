Когда Джей Ди Вэнс, фактотум президента США Дональда Трампа, начал поучать Европу об "угрозе изнутри" на Мюнхенской конференции по безопасности, его слушателям было трудно осмыслить этот шокирующий, новый подход США к внешней политике. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин ведет себя сравнительно тихо после возвращения Трампа в Белый дом, но это не означает, что он меньше расстроен последствиями этого возвращения. И его вряд ли успокоит резкий ответ Трампа, которого в октябре спросили, что он будет делать, если вдруг Си Цзиньпин начнет блокаду Тайваня: "Си знает, что я полный псих!".
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"Си знает, что я полный псих!": Культурная революция Дональда Трампа
Замглавы сенатского большинства, Джон Баррассо, нашел более приличную формулировку: "Президент Трамп открыто баллотировался как нарушитель спокойствия, и ровно этим он и продолжит заниматься".
Баррассо не ошибся. За первые десять дней второго срока Трамп подписал более 50 указов; предложил всем федеральным служащим плату за увольнение; попытался заморозить финансирование, уже одобренное Конгрессом; пригрозил пошлинами многим странам; огорошил союзников бесконечными оскорбительными требованиями.
Но у политического блицкрига Трампа уже есть прецедент - Мао Цзэдун.