С таким обращением выступили Институт изучения тоталитарных режимов Чехии, Чешский музей памяти XX века и Платформа европейской памяти и совести.

Они заявляют, что запреты в отношении нацистской идеологии применяются строго, тогда как аналогичные меры в отношении коммунистической пропаганды остаются недостаточными.

В Чехии запрещена продажа товаров с изображениями лидеров нацистского режима. Однако, как отмечают авторы инициативы, в магазинах по-прежнему можно купить футболки, кружки и другие товары с портретами коммунистических лидеров, например Владимира Ленина.

Историки предлагают внести в законодательство формулировку о "нацистских, коммунистических и иных подобных движения", чтобы предусмотреть наказание за создание, поддержку и распространение идеологий, ограничивающих права и свободы человека.

В настоящее время чешский парламент обсуждает поправки в Уголовный кодекс, которые расширят применение альтернативных видов наказаний и частично декриминализируют некоторые преступления.

Историки считают, что этот момент - отличная возможность внести и их предложения.

"Нацизм и коммунизм - две тоталитарные идеологии XX века, которые привели к страшным последствиям: миллионам жертв и разрушительным последствиям для отдельных людей и социальных групп", - говорится в заявлении организаций.

Согласно действующему законодательству, за создание, поддержку или распространение движений, нацеленных на подавление прав человека или разжигание ненависти, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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