Пт, 21.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Чешские историки требуют одинаковых наказаний за нацистскую и коммунистическую пропаганду

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Флаг Чехии
Флаг Чехии Фото: Balazs Mohai

Научные институты Чехии, занимающиеся исследованием истории, призвали законодателей уравнять наказания за пропаганду нацистской и коммунистической идеологий.

С таким обращением выступили Институт изучения тоталитарных режимов Чехии, Чешский музей памяти XX века и Платформа европейской памяти и совести.

Они заявляют, что запреты в отношении нацистской идеологии применяются строго, тогда как аналогичные меры в отношении коммунистической пропаганды остаются недостаточными.

В Чехии запрещена продажа товаров с изображениями лидеров нацистского режима. Однако, как отмечают авторы инициативы, в магазинах по-прежнему можно купить футболки, кружки и другие товары с портретами коммунистических лидеров, например Владимира Ленина.

Историки предлагают внести в законодательство формулировку о "нацистских, коммунистических и иных подобных движения", чтобы предусмотреть наказание за создание, поддержку и распространение идеологий, ограничивающих права и свободы человека.

В настоящее время чешский парламент обсуждает поправки в Уголовный кодекс, которые расширят применение альтернативных видов наказаний и частично декриминализируют некоторые преступления.

Историки считают, что этот момент - отличная возможность внести и их предложения.

"Нацизм и коммунизм - две тоталитарные идеологии XX века, которые привели к страшным последствиям: миллионам жертв и разрушительным последствиям для отдельных людей и социальных групп", - говорится в заявлении организаций.

Согласно действующему законодательству, за создание, поддержку или распространение движений, нацеленных на подавление прав человека или разжигание ненависти, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх