Президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать договор о редкоземельных металлах с США, поскольку видит "несколько проблемных вопросов" в текущей версии документа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
"Соглашение еще не готово к подписанию: в своем нынешнем виде оно не отвечает интересам Украины", - пояснил источник телеканала. По его словам, предложенные условия игнорируют принципы равноправного партнерства и накладывают на Киев односторонние обязательства.
The second mineral deal sent to Ukraine by the US appears to be even more extreme then the first one.— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 22, 2025
In leaked documents the mineral deal now reportedly includes Ukrainian Oil and Gas exports, where Ukraine will have to contribute to a US led fund till 500 billion is reached.
Как напоминает Sky News, в пятницу, 21 февраля, Зеленский провел в Киеве переговоры с посланником США на Украине Китом Келлогом. После встречи украинский президент выразил надежду, что с Вашингтоном будут достигнуты прочные договоренности. Келлог, в свою очередь, охарактеризовал Зеленского как "мужественного лидера сражающейся нации", что контрастирует с риторикой Дональда Трампа, который в последнее время все чаще критикует Украину и ее президента. Однако украинский чиновник, не пожелавший назвать свое имя, заявил, что существуют сомнения относительно реального влияния Келлога, поскольку есть ощущение, что он "отодвинут на второй план".
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что соглашение о совместной добыче может быть подписано уже 22 февраля. Однако окончательный вариант документа еще не готов, но стороны близки к достижению консенсуса, отмечает издание, не раскрывая деталей сделки.
В то же время издание Suspilne со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщило, что 22 февраля подписание документа не состоится: "В соглашении остались нерешенные вопросы, которые необходимо доработать".
Администрация Трампа требует, чтобы Украина передавала США 50% доходов от продажи природных ресурсов, а также половину стоимости любых новых лицензий, выдаваемых третьим лицам. Кроме того, в проекте документа говорится, что соглашение должно иметь приоритет над другими торговыми соглашениями с Украиной. Взамен Вашингтон обещает оказывать Киеву военную помощь.
Зеленский уже дважды отказывался подписывать документ, требуя четких гарантий безопасности для Украины. Это вызвало недовольство в Белом доме и несколько резких заявлений. Агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что США пригрозили Украине отключением спутникового интернет-сервиса Starlink, если Киев не примет условия предложенного контракта.
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