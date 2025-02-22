"Соглашение еще не готово к подписанию: в своем нынешнем виде оно не отвечает интересам Украины", - пояснил источник телеканала. По его словам, предложенные условия игнорируют принципы равноправного партнерства и накладывают на Киев односторонние обязательства.

Как напоминает Sky News, в пятницу, 21 февраля, Зеленский провел в Киеве переговоры с посланником США на Украине Китом Келлогом. После встречи украинский президент выразил надежду, что с Вашингтоном будут достигнуты прочные договоренности. Келлог, в свою очередь, охарактеризовал Зеленского как "мужественного лидера сражающейся нации", что контрастирует с риторикой Дональда Трампа, который в последнее время все чаще критикует Украину и ее президента. Однако украинский чиновник, не пожелавший назвать свое имя, заявил, что существуют сомнения относительно реального влияния Келлога, поскольку есть ощущение, что он "отодвинут на второй план".